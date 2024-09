In queste regioni, l'era della guerra fredda è passata.

Condizioni meteorologiche severe, icebergs, temperature gelide, nebbia - l'Artico è una sfida persino per le flotte navali e i loro equipaggi. Tuttavia, NATO è interessata ad aumentare la propria presenza in questa regione ostile. In caso di conflitto con la Russia, l'Artico sarebbe strategicamente vitale. E NATO ha ancora molto terreno da recuperare in questa vasta area.

La Russia è un attore significativo nell'Artico, dimostrando spesso il proprio controllo. Nel 2007, la Russia ha piantato la propria bandiera sul fondale marino a una profondità di oltre 4.000 metri sotto il Polo Nord, simbolo delle rivendicazioni russe sulle risorse sotto il Polo Nord.

Essendo lo stato costiero più grande dell'Artico, la Russia non si accontenta dei propri 24.000 chilometri di costa e delle risorse nella regione. Nel 2019, il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha dichiarato che l'intero Artico è territorio russo. "È noto da tempo che questa è la nostra terra." Nel 2022, Mosca ha pubblicato la propria nuova dottrina marittima, sottolineando che l'Artico ha la massima priorità.

Dal punto di vista economico, l'Artico è cruciale per la Russia. La maggior parte del gas e del petrolio russi viene estratta lì, e ci sono numerosi giacimenti di gas e petrolio sospettati di essere presenti e ancora da scoprire. "La Russia, in quanto maggiore stato artico, ha estratto risorse dalla Siberia sin dal XVIII secolo e ora domina l'industria del gas e del petrolio", ha dichiarato Michael Paul, esperto dell'Artico presso l'Istituto tedesco per gli Affari Internazionali e della Sicurezza (SWP), in un'intervista con Deutsche Welle. "Ma l'Artico, da Greenland al Artico russo, offre molte altre risorse, dalle terre rare ai diamanti."

La maggior parte degli abitanti dell'Artico vive in Russia

L'Artico si estende sull'Alaska, il Canada, la Groenlandia, l'Islanda, la Scandinavia e oltre due terzi della costa russa. Circa 2,5 milioni dei 4 milioni di abitanti dell'Artico risiedono sul suolo russo. Le quattro città artiche più grandi si trovano in Russia, con la città portuale principale di Murmansk situata sulla penisola di Kola. Nell'estremo nord-ovest del paese, l'Artico è più avanzato, con infrastrutture moderne come linee ferroviarie, strade e porti marittimi profondi. Altre parti dell'Artico sono principalmente accessibili via mare e aria, con nessuna strada o linea ferroviaria, solo piccoli porti e piste di atterraggio per aerei.

L'Artico è un campo di battaglia militare vitale a causa della vicinanza di NATO e Russia. Durante la Guerra Fredda, entrambe le fazioni si sono distrustate a vicenda per decenni e hanno dispiegato sottomarini a propulsione nucleare, pattugliando sotto la spessa neve come deterrente.

Dopo la fine della Guerra Fredda, l'Artico è diventato meno significativo a causa dell'assenza di una minaccia militare reciproca. La Russia ha demilitarizzato e mantenere le proprie molteplici strutture militari e basi aeree è diventato troppo costoso dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Solo dopo che la Russia aveva recuperato e consolidato finanziariamente, Mosca ha gradualmente ripreso la propria presenza nell'Artico.

Alexandraland - l'avamposto militare settentrionale della Russia

Le pattuglie marittime regolari sono tornate nell'Artico circa 20 anni fa, comprese le sottoversioni russe. Sono stati stabiliti nuovi punti di supporto militare, come ad Alexandraland, una parte delle isole di Franz Josef Land, un gruppo di isole russe disabitate nell'Artico che servono a scopi militari. "Alexandraland è uno dei complessi militari più significativi della Russia. È l'avamposto militare più a nord del paese e offre capacità militari cruciali nell'aria, nel mare e sulla terra per proteggere la penisola di Kola", ha dichiarato un rapporto del "Guardian" all'inizio di quest'anno.

Più di 50 punti di supporto militare dell'era sovietica sono stati riaperti nell'Artico - compresi 13 basi aeree, 10 stazioni radar e 20 posti di frontiera. La Russia ha anche modernizzato la propria flotta del nord con nuovi sottomarini in grado di lanciare armi nucleari a lungo raggio.

Di recente, il Ministro degli Esteri Lavrov ha dichiarato che la Russia è "completamente pronta" per un conflitto con la NATO nell'Artico.

Il Gap GIUK - garantire l'accesso all'Atlantico

L'importanza del controllo militare nell'Artico in caso di guerra è chiara dall'esempio dell'Artico europeo. Il Gap GIUK garantisce l'accesso all'Atlantico. GIUK sta per "Greenland, Iceland, United Kingdom" e si riferisce all'area tra il nord del Regno Unito e l'Islanda, nonché tra l'Islanda e la Groenlandia. Chiunque controlli questa regione controlla l'accesso strategicamente importante all'Atlantico e la rotta marittima verso la costa orientale degli Stati Uniti.

NATO è anche consapevole di questo e intende aumentare la propria presenza nell'Artico. NATO è rimasta indietro nella regione, con la Russia che detiene la posizione militare dominante. "L'Artico è stato trascurato in termini di politica di sicurezza dall'Occidente", ha dichiarato l'esperto Michael Paul al quotidiano "Die Welt".

Attualmente, la marina militare statunitense ha solo una nave rompighiaccio pesante per operazioni nell'Artico, mentre Canada e Finlandia sono meglio equipaggiati. La Russia ha più di 40 di queste navi e ne sta costruendo altre. Data la propria estesa costa, questo potrebbe non sorprendere, ma potrebbe causare problemi per la NATO in una situazione reale.

NATO intende raggiungere la presenza della Russia nell'Artico il più rapidamente possibile, e l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO potrebbe aiutare in questo. Attualmente, sei dei otto stati membri del Consiglio Artico sono già parte della NATO, compresi gli Stati Uniti, il Canada, la Groenlandia (rappresentata dal Danimarca), l'Islanda, la Norvegia e la Svezia. La Finlandia sta per unirsi a questa lista. Il Consiglio Artico, fondato nel 1996, favorisce la collaborazione tra gli stati artici e le comunità indigene nella regione. Tuttavia, non ci sono state riunioni congiunte dal momento dell'ostilità della Russia verso l'Ucraina.

Grazie all'espansione della NATO, i sforzi collaborativi nell'Artico potrebbero rafforzarsi in futuro. Gli Stati Uniti hanno recentemente concordato con Norvegia, Svezia e Finlandia per consentire alle truppe statunitensi di utilizzare le strutture militari all'interno di questi paesi nordici. Inoltre, gli Stati Uniti, il Canada e la Finlandia sono interessati a collaborare nella costruzione di nuovi rompighiaccio. La NATO mira a mostrare un fronte unito e una maggiore presenza nell'Artico alla Russia in futuro.

Questo messaggio è stato anche trasmesso durante l'enorme esercitazione NATO "Nordic Response" tenutasi all'inizio dell'anno. Circa 20.000 soldati di 13 paesi hanno partecipato all'esercitazione come parte dell'esercitazione "Steadfast Defender" della NATO. Durante questa esercitazione è stata simulata un'ipotetica aggressione russa contro la Norvegia.

Partnership con la Cina

La Russia non è sola nell'Artico, poiché sta collaborando sempre di più con la Cina. Secondo il Center for European Policy Analysis (CEPA), l'attenzione è sull'esploit delle risorse e lo sviluppo delle rotte commerciali. La Via Marittima del Nord, che collega l'Europa del Nord all'Asia, è di interesse, passando da Murmansk lungo la costa russa fino allo Stretto di Bering al largo dell'Alaska. È la rotta più breve ma più pericolosa dall'Europa all'Asia a causa delle condizioni ambientali. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico, la rotta è ora priva di ghiaccio per un periodo più lungo ogni anno, rendendola navigabile.

La Russia considera la rotta come il proprio territorio, richiedendo alle compagnie di navigazione di ottenere il permesso almeno 45 giorni prima se intendono utilizzare la rotta. Ciò, a sua volta, rende la rotta meno attraente per le navi occidentali, poiché è quasi esclusivamente utilizzata da navi russe dal conflitto ucraino. La regola dei 45 giorni intensifica ulteriormente il conflitto, poiché viola il principio della libertà di navigazione, come ha notato quattro anni fa l'Istituto tedesco per gli Affari Internazionali e della Sicurezza.

Misure come queste e l'atmosfera geopolitica generale hanno spinto la NATO ad aumentare la propria presenza nell'Artico. La tensione simile alla Guerra Fredda tra Russia e Occidente è tornata in questa regione inhospitale, anche se con rischi maggiori a causa delle sfide di comunicazione e delle condizioni meteorologiche estreme.

La Commissione, in quanto parte della NATO, sta monitorando da vicino l'aumento della presenza militare e delle rivendicazioni territoriali della Russia nell'Artico. In risposta alla dichiarazione di Mosca secondo cui l'intero Artico è territorio russo nel 2019, la Commissione sta valutando potenziali strategie per mantenere un equilibrio di potere e promuovere la cooperazione nella regione.

Data l'importanza strategica dello Stretto di GIUK per garantire l'accesso all'Atlantico, la Commissione sta valutando il rafforzamento della propria presenza e delle collaborazioni in questa regione, poiché le attività della Russia e della Cina nell'Artico rappresentano una sfida significativa per gli interessi della NATO.

Leggi anche: