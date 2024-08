In queste quattro città americane, il mercato immobiliare ha appena raggiunto un'incredibile pietra miliare.

Chicago, Phoenix, Washington e Anaheim, California, si sono unite a New York, Los Angeles, Atlanta e Boston come città in cui il valore totale delle case supera $1 trilione, secondo il rapporto. San Diego e Seattle sono subito dietro, con valori totali delle case di circa $987 miliardi e $971 miliardi, rispettivamente.

Il rapporto, che ha analizzato le stime di valore di Redfin per oltre 95 milioni di proprietà residenziali negli Stati Uniti a giugno 2024, ha anche rilevato che il valore totale delle case in tutto il paese è aumentato di $3,1 trilioni, raggiungendo un record di $49,6 trilioni nell'ultimo anno.

"Il valore del mercato immobiliare americano probabilmente supererà la soglia dei $50 trilioni nei prossimi 12 mesi, poiché non ci sono abbastanza case in vendita per far diminuire i prezzi", ha dichiarato Chen Zhao, economista di Redfin, in una dichiarazione.

Quando l'offerta non tiene il passo con la domanda, i prezzi aumentano. Questa è stata la storia del mercato immobiliare degli Stati Uniti per anni, mentre gli americani lottano con uno dei mercati immobiliari più poco accessibili di una generazione.

I prezzi delle case sono aumentati durante la pandemia, poiché più famiglie e lavoratori da remoto hanno approfittato dei costi di finanziamento a tasso zero per migliorare i loro spazi. Poi, la campagna di aumenti dei tassi di interesse del Federal Reserve per contrastare l'inflazione ha fatto salire i tassi ipotecari, aggiungendo notevolmente ai costi mensili che i nuovi proprietari di mutui devono pagare.

I prezzi delle case sono diminuiti in una sola area metropolitana

Il rapporto di Redfin ha rilevato che i valori delle case crescono a diverse velocità in diverse città. Due città del New Jersey a distanza di pendolarismo da New York City - New Brunswick e Newark - hanno registrato la più rapida crescita annuale dei valori totali delle case nell'ultimo anno, secondo Redfin. I valori delle case a New Brunswick sono aumentati del 13,3% e quelli di Newark del 13,2%. Anaheim, New Haven, Connecticut, e Charleston, Carolina del Sud, erano tra le altre città degli Stati Uniti che hanno registrato una crescita a due cifre dei valori delle case nell'ultimo anno.

Solo una area metropolitana ha visto i suoi valori delle case diminuire, ha detto Redfin: Cape Coral, in Florida, ha visto il valore del suo mercato immobiliare diminuire del 1,6% nell'ultimo anno. New Orleans e Austin hanno registrato una crescita inferiore al 2%.

L'aumento dei prezzi delle case ha portato i proprietari esistenti a sentirsi più ricchi che mai. Ma per coloro che sono interessati all'acquisto di una casa, il rapido aumento dei prezzi delle case è stato scoraggiante. Secondo un sondaggio di maggio di Gallup, solo il 21% degli americani ha

