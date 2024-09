In queste elezioni, il Partito della Libertà austriaco riesce a conquistare il primo trionfo di estrema destra a livello nazionale dalla conclusione della seconda guerra mondiale.

Statistiche ufficiali iniziali indicano il Partito della Libertà al primo posto con una quota di voti del 29,2%, seguito da vicino dal Partito Popolare Austriaco del Cancelliere Karl Nehammer con il 26,5%. I Socialdemocratici di centro-sinistra si sono classificati al terzo posto, raccogliendo il 21% dei voti. Il governo uscente, una coalizione del partito di Nehammer e dei Verdi, ha perso la maggioranza nella camera bassa del parlamento.

Herbert Kickl, attuale leader del Partito della Libertà e stratega di campagne veterano dal 2021, aspira a diventare il nuovo leader dell'Austria. Tuttavia, per raggiungere questa posizione, avrebbe bisogno di un partner di coalizione per ottenere una maggioranza parlamentare. I partiti avversari hanno espresso la loro riluttanza a collaborare con Kickl nel governo.

La destra estrema ha tratto beneficio dalla soddisfazione per l'alta inflazione, il conflitto in corso in Ucraina e la pandemia di COVID-19. Ha anche capitalizzato sulle preoccupazioni relative all'immigrazione.

Nel suo manifesto elettorale, intitolato "Fortezza Austria", il Partito della Libertà promuove il "rimpatrio dei forestieri indesiderati", la promozione di una "nazione più unita" attraverso il controllo stringente delle frontiere e la sospensione temporanea dei diritti di asilo utilizzando una legge d'emergenza.

Il Partito della Libertà promuove anche la cessazione delle sanzioni contro la Russia, critica aspramente l'aiuto militare occidentale all'Ucraina e esprime il desiderio di ritirarsi dall'Iniziativa europea Sky Shield, un'iniziativa di difesa missilistica lanciata dalla Germania. Kickl ha criticato "le élite" a Bruxelles e chiede il ritorno di alcuni poteri dall'Unione Europea all'Austria.

Durante un'apparizione televisiva con altri leader di partito, Kickl ha dichiarato: "Non dobbiamo modificare la nostra posizione, poiché abbiamo costantemente espresso la nostra disponibilità a guidare il governo, a guidare il cambiamento in Austria insieme al popolo". Ha inoltre invitato i partiti avversari a "valutare le loro proprie convinzioni democratiche", implicando che dovrebbero "riflettere sui risultati".

Nehammer ha espresso rammarico per il fallimento del suo partito nel conquistare il primo posto, ma ha riconosciuto l miglioramento dalle valutazioni dei sondaggi inferiori. Ha ripetutamente dichiarato la sua unwillingness to form a coalition with Kickl and reiterated his stance after the election.

Più di 6,3 milioni di persone erano abilitate a votare per il nuovo parlamento dell'Austria, un membro dell'UE noto per la sua politica di neutralità militare.

Dal 2019, Kickl ha orchestrato un impressionante ritorno per il Partito della Libertà. Nel giugno di quest'anno, il partito è uscito vittorioso in un voto nazionale per il Parlamento europeo per la prima volta, contribuendo ai guadagni di altri partiti di destra europei.

Il leader olandese di estrema destra Geert Wilders e Alice Weidel, co-leader del Partito per l'Alternativa per la Germania, hanno esteso le loro congratulazioni sul social media platform X domenica.

Il Partito della Libertà ha ottenuto il suo risultato più significativo finora in un'elezione parlamentare nazionale domenica, superando il 26,9% del 1999.

Nel 2019, il sostegno al Partito della Libertà è precipitato al 16,2% dopo uno scandalo che ha portato al crollo del governo, in cui era un partner minore. Il vice cancelliere e leader del Partito della Libertà Heinz-Christian Strache si è dimesso dopo la pubblicazione di un video registrato segretamente in cui sembrava offrire favori a un presunto investitore russo.

Il leader dei Socialdemocratici, un partito che ha guidato molti governi austriaci post-bellici, si è posizionato come opposto a Kickl, escludendo qualsiasi collaborazione con l'estrema destra e definendo Kickl "una minaccia per la democrazia".

Mentre il Partito della Libertà ha fatto un ritorno, il Partito Popolare di Nehammer ha visto un significativo calo di popolarità rispetto al 2019. Il sostegno ai Verdi, il loro partner di coalizione, è anche precipitato all'8%.

Durante la campagna elettorale, Nehammer ha presentato il suo partito come il "centro solido" che avrebbe garantito la stabilità in mezzo a varie crisi. Tuttavia, crisi come la pandemia di COVID-19, l'invasione della Russia dell'Ucraina e i conseguenti prezzi dell'energia e dell'inflazione in aumento hanno contribuito alla perdita di sostegno. Il governo ha anche ricevuto critiche dagli austriaci nel 2022 per l'implementazione di un breve mandato vaccinale anti-COVID, il primo in Europa.

Tuttavia, le recenti alluvioni causate dalla tempesta Boris che hanno interessato l'Austria e altri paesi potrebbero aver aiutato Nehammer a recuperare alcuni sostegni come un efficace gestore di crisi.

Il Partito Popolare funge da unica via per la destra estrema per entrare nel governo e ora detiene la chiave per formare qualsiasi amministrazione.

Nehammer ha costantemente respinto la possibilità di unirsi a un governo guidato da Kickl, descrivendolo come "un rischio per la sicurezza" del paese, ma non ha completamente escluso la possibilità di una coalizione con il Partito della Libertà, che richiederebbe a Kickl di rinunciare a un ruolo di governo. Tuttavia, questo sembra sempre più improbabile con il Partito della Libertà al primo posto.

In alternativa, un'alleanza tra il Partito Popolare e i Socialdemocratici - con o senza i liberal Neos, che hanno ottenuto il 9% dei voti - potrebbe essere una possibilità.

Un risultato ufficiale finale sarà pubblicato più tardi nella settimana dopo il conteggio di un piccolo numero di voti postali rimanenti, che non è previsto che alteri significativamente l'esito.

Circa 300 manifestanti si sono radunati fuori dal parlamento austriaco a Vienna domenica sera, mostrando cartelli con slogan come "Kickl è un nazista".

Il successo del Partito della Libertà in Austria potrebbe potenzialmente modificare il panorama politico oltre i suoi confini, poiché i vincitori delle elezioni storiche hanno spesso avuto un significativo impatto sugli affari globali. Come la terza economia più grande d'Europa, la posizione dell'Austria sull'immigrazione, le politiche dell'UE e i conflitti internazionali potrebbe influire sul mondo intero.

Inoltre, la posizione del Partito della Libertà su questioni geopolitiche, come il desiderio di uscire dall'Iniziativa europea Sky Shield e il sostegno alla Russia, potrebbe avere implicazioni per le relazioni internazionali, potenzialmente influenzando l'equilibrio del potere in Europa e oltre.

