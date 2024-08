- In queste città olimpiche, fa troppo caldo per altri Giochi estivi nel 2050.

Il meteo è sempre stata una preoccupazione per gli organizzatori dei Giochi Olimpici. Anche alle prime Olimpiadi moderne del 1896 ad Atene, forti venti e pioggia intensa hanno impedito la disputa delle competizioni di canottaggio e vela. I partecipanti ai recenti Giochi Estivi di Parigi hanno dovuto affrontare gli elementi in alcune occasioni. La cerimonia di apertura di due settimane fa è stata caratterizzata da forti piogge, seguite da un caldo intenso, prima di una settimana di piacevole tempo estivo che ha deliziato atleti, spettatori e organizzatori.

Il caldo rende impossibili i Giochi Olimpici in molti posti

Mentre a Parigi è stato temporaneamente sgradevole a causa della pioggia o del caldo per tutti i coinvolti, la città sarebbe ancora un luogo adatto per questo tipo di eventi sportivi in futuro. Anche se la metropoli della Senna sta risentendo degli effetti del riscaldamento globale, si prevede che rimarrà al di sotto della soglia di calore pericoloso per la salute nei prossimi decenni, secondo il broadcaster statunitense CNN. Altri ex organizzatori dei Giochi Olimpici se la passano peggio. In quasi la metà di essi, potrebbe essere troppo caldo per i Giochi Estivi entro il 2050 a causa del riscaldamento globale.

"La maggior parte delle città del mondo non sarà in grado di ospitare i Giochi d'estate nei prossimi decenni perché supereranno la soglia di calore umido sicuro", riferisce CNN, citando i dati dell'organizzazione non profit Carbon Plan, che sviluppa analisi climatiche accessibili al pubblico. "L'ospitare dei Giochi Estivi in queste città rappresenterebbe un significativo rischio per la salute degli atleti".

All'interno degli Stati Uniti, lo stress termico è previsto superare il limite raccomandato di 82,1 gradi Fahrenheit (27,8 gradi Celsius) per l'annullamento degli eventi sportivi in quasi tutte le città orientali entro il 2050. Pertanto, i Giochi Olimpici del 1996 ad Atlanta non sarebbero possibili lì nel 2050.

Il caldo estremo rappresenta un serio rischio per la salute degli atleti. Può portare alla disidratazione, alla fatica da calore e al colpo di calore, che può essere letale se non trattato. Anche i spettatori, soprattutto quelli provenienti da climi più freschi, sono a rischio. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lo stress termico è la principale causa di morti legate al tempo meteorologico e può peggiorare le condizioni sottostanti come le malattie cardiovascolari, il diabete, i disturbi mentali e l'asma, e aumentare il rischio di incidenti.

"Il caldo estremo potrebbe mettere a rischio la vita degli atleti"

La valutazione dello stress termico del Carbon Plan si è basata sull'indice "Wet Bulb Globe Temperature" (WBGT), che tiene conto della temperatura, dell'umidità, della velocità del vento, della radiazione solare e di altri fattori e viene considerato lo standard aureo per valutare l'impatto del caldo sul corpo umano.

"Sappiamo già che il caldo estremo è un killer silenzioso nella popolazione generale e che può essere rischioso per gli atleti anche con la preparazione e l'intervento preventivo", ha avvertito il camminatore australiano Rhydian Cowley prima dei Giochi di Parigi. "Sono quindi molto preoccupato che il caldo estremo durante le competizioni potrebbe mettere a rischio la vita degli atleti".

L'Avvertimento di Cowley Non È Stato Un Caso: Gli Ultimi Giochi Estivi di Tokyo Hanno Raggiunto il Record di Caldo. Durante Alcune Competizioni, Lo Stress Termico Ha Superato i 31,5 Gradi Celsius, Lontano Dal Limite di Sicurezza. Circa Uno Su 100 Atleti nella Capitale Giapponese Ha Sofferto di Malattie Legate al Calore. Tuttavia, Nessun Atleta Ha Dovuto Essere Ospedalizzato, In Parte Grazie alla Buona Preparazione degli Organizzatori. Gli Organizzatori Hanno Spostato la Maratona e le Gare di Camminata a Sapporo, Città di Montagna Più Fresca.

**Altri Organizzatori Hanno Allineato il Tempismo dell'Evento con il Clima in Passato. Sydney Ha Ospitato i Giochi nel 2000 a Settembre e Ottobre, Che Correspondono alla Primavera nell'Emisfero Meridionale. I Giochi Olimpici del 2016 di Rio de Janeiro Si Sono Tenuti ad Agosto, Quando Prevalgono Temper

