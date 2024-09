In queste circostanze, la moglie di un uomo fu violentata sessualmente da altri 72 uomini, dopo essere stata drogata.

Un fatto legale sconvolgente è attualmente in corso in Francia. A Avignone è iniziato un processo contro un uomo di 71 anni, Dominique P., insieme a 50 altri imputati, per un totale di 92 incidenti di aggressione sessuale. I fatti di questo caso sono scioccanti.

La vittima in questi casi era la moglie di Dominique P., Gisele P., di 71 anni. Gli investigatori credono che l'uomo abbia spesso reso la moglie incosciente senza il suo consenso somministrandole potenti medicinali, e poi abbia permesso a diversi uomini di aggressione sessualmente. Questi uomini sono stati identificati attraverso un sito web illecito.

Tra gli imputati, 18 sono stati arrestati, con età comprese tra i 26 e i 74 anni. Tra gli imputati ci sono un pompiere, un infermiere, un secondino e un giornalista. Il marito non ha richiesto denaro da questi uomini, ma era spinto dai suoi desideri carnali. Ha anche partecipato agli atti e li ha registrati. L'imputato ha confessato i capi d'accusa.

Possibili complici inconsapevoli?

Dominique P. avrebbe ordinato agli uomini di evitare qualsiasi traccia di profumo o fumo di sigaretta per non svegliare sua moglie. Sono stati anche invitati a scaldare le mani sotto l'acqua corrente. Si dice che la maggior parte dei co-imputati abbia partecipato solo una volta, ma ce ne sono stati alcuni che hanno partecipato fino a sei volte. Secondo gli esperti, non mostrano alcun segno di disturbi psicologici, ma sono spinti da sentimenti di onnipotenza.

Alcuni di loro hanno dichiarato agli investigatori di aver creduto di partecipare ai giochi erotici della coppia. Tuttavia, Dominique P. sostiene che tutti erano consapevoli che la donna era sotto l'influenza dei medicinali e incosciente. "Ciascuno di loro aveva la capacità di ritirare e lasciare la scena", insistono gli investigatori.

Più di 700 video trovati sul computer dell'uomo mostrano 72 uomini coinvolti nell'abuso. Tuttavia, non tutti possono essere identificati. Gli atti si sono verificati tra il 2011 e il 2020.

Processo pubblico

Gisele P. ha scoperto le azioni del marito quattro anni fa, dopo che è stato beccato a riprendere le gonne delle donne in un centro commerciale. La coppia era stata insieme per quasi 50 anni. Gisele P. non ha alcun ricordo di questi eventi e vivrà gli abusi per la prima volta, dieci anni dopo che sono avvenuti, secondo il suo team legale.

All'inizio del processo, il giudice presidente, Roger Arata, ha respinto una richiesta di condurre il processo in privato. Il processo dovrebbe essere "totalmente pubblico e nella sua interezza", ha dichiarato l'avvocato, Stéphane Babonneau, che rappresenta la vittima. L'accusa aveva richiesto un processo privato per evitare che il pubblico vedesse il materiale filmato del marito. Tuttavia, la vittima ha insistito per un processo pubblico.

La moglie separata è apparsa in tribunale accompagnata dai suoi tre figli. Il suo avvocato ha detto a TF1 che voleva affrontare direttamente gli imputati. Il processo dovrebbe continuare fino al 20 dicembre. Gli imputati sono accusati, tra le altre cose, di comportamento sessuale inappropriato con persone che sono incapaci. Questo processo potrebbe riaccendere il dibattito in Francia sulla gestione delle presunte violenze sessuali legate ai cosiddetti "date-rape" farmaci.

