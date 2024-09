In questa situazione, un giudice del Dakota del Nord annullò la limitazione dell'aborto.

In una sua sentenza, il giudice distrettuale Bruce Romanick dello stato ha dichiarato che la legge va contro la costituzione dello stato a causa della sua vaghezza.

Sotto la giurisdizione del giudice, l'aborto sarebbe legale nel North Dakota, ma attualmente lo stato non ha cliniche che offrono questi servizi e il governo repubblicano si aspetta di contestare la sentenza.

Il solo fornitore di aborto dello stato era la Red River Women's Clinic di Fargo, ma ha cambiato sede a Moorhead, Minnesota, nel 2022, dopo il rovesciamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha consentito agli stati di bandire l'aborto. La direttrice Tammi Kromenaker ha dichiarato che non ci sono piani per riprendere le operazioni nel North Dakota, ma la decisione instilla speranza.

"Pensiamo che la corte abbia ascoltato le nostre preoccupazioni e quelle dei medici del North Dakota riguardo a una legge che consideravamo eccessivamente restrittiva", ha dichiarato.

Gli uffici del governatore Doug Burgum e del procuratore generale Drew Wrigley del partito repubblicano non hanno immediatamente reagito alla sentenza, ma l'ufficio di Wrigley ha promesso un comunicato stampa.

Romanick si riferiva alla richiesta dello stato di respingere una causa del 2022 presentata dalla clinica Red River dopo il suo trasferimento. Lo stato ha argomentato che un processo sarebbe stato inutile, portando alla cancellazione del processo previsto per agosto.

Romanick ha citato le garanzie della costituzione del North Dakota sui "diritti inalienabili", tra cui "vita e libertà", nella sua sentenza di 24 pagine.

"Le leggi sull'aborto in questo caso ledono il diritto fondamentale di una donna all'autonomia riproduttiva e non sono precisamente mirate ad aumentare la salute delle donne o a proteggere la vita umana non nata", ha scritto. "La legge, nella sua forma attuale, diminuisce la libertà di una donna e il suo diritto di perseguire e acquisire sicurezza e felicità".

Meetra Mehdizadeh, avvocato dell'organizzazione Center for Reproductive Rights, che sostiene i diritti all'aborto e contesta le restrizioni statali, ha dichiarato che la sentenza "rende molto più sicuro essere incinta nel North Dakota". Tuttavia, ha menzionato che le cliniche possono richiedere anni per essere stabilite.

"Gli effetti negativi dei divieti di aborto si sentono a lungo dopo che sono stati abrogati", ha detto.

Il giudice Romanick è stato eletto per la prima volta nel 2000 e è stato rieletto ogni sei anni da allora, più recentemente nel 2018. Prima di diventare giudice, ha prestato servizio come assistente procuratore distrettuale nella contea di Burleigh, che ospita la capitale dello stato di Bismarck.

Romanick ha riconosciuto nella sua sentenza che in passato i tribunali del North Dakota si sono basati sui precedenti dei tribunali federali riguardo all'aborto, ma ha dichiarato che questi precedenti erano stati "ribaltati" dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2022 sull'aborto.

Romanick ha espresso incertezza su come la Corte Suprema del North Dakota gestirà la questione, portandolo a emettere questa sentenza come il suo "miglior tentativo" di far rispettare la legge mentre tutela i diritti fondamentali dei residenti dello stato.

"Le donne del North Dakota hanno il diritto fondamentale di scegliere l'aborto prima che esista la viabilità sotto gli interessi enumerati e non enumerati previsti dalla Costituzione del North Dakota", ha scritto il giudice.

In diversi modi, la sentenza di Romanick assomiglia a una del 2019 della Corte Suprema del Kansas, che ha dichiarato l'accesso all'aborto un diritto fondamentale sotto provvisioni simili della costituzione di quello stato, anche se la corte del Kansas non ha limitato la sua sentenza alla viabilità. Gli elettori del Kansas hanno anche confermato questa posizione in un voto statale dell'agosto 2022.

Romanick ha concluso che la legge è incerta perché non stabilisce standard chiari per l'applicazione delle eccezioni, lasciando i medici vulnerabili alla persecuzione a causa delle opinioni divergenti.

Nel 2023, il Parlamento repubblicano del North Dakota ha rivisto le sue leggi sull'aborto, rendendo l'aborto legale nei casi di gravidanza risultante da stupro o incesto, ma solo durante le prime sei settimane. L'aborto sarebbe stato permesso solo in casi di specifiche emergenze mediche in

