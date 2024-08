- In questa gara, l'SC Magdeburg trionfa sul VfL Gummersbach.

Handball - La squadra della Bundesliga SC Magdeburg ha iniziato la sua campagna con una partita amichevole contro il VfL Gummersbach, che l'anno precedente aveva concluso al sesto posto. Magdeburg ha vinto con un punteggio di 33:30 (18:14). Il giocatore danese Michael Damgaard è stato il miglior marcatore di Magdeburg, segnando sei volte.

Magdeburg ha mantenuto la supremazia sin dall'inizio, schierando il nuovo acquisto Antonia Serradilla Cuenca e il campione olimpico Magnus Saugstrup al centro. In seguito, Magnus è stato sostituito da Tim Zechel. Il nuovo acquisto Manuel Zehnder è entrato in campo per Magdeburg al 17º minuto, segnando il suo debutto.

L'allenatore Bennet Wiegert ha optato per tattiche sperimentali e la sua squadra ha risposto bene. Magdeburg aveva un vantaggio di quattro punti all'intervallo. Dopo la ripresa, SC Magdeburg ha aumentato il suo vantaggio a sei, ma Gummersbach ha dimostrato resilienza, spingendo costantemente. Alla fine, Magdeburg ha festeggiato la sua quinta vittoria in sei partite di pre-stagione.

