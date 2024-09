In quali circostanze vengono rimborsate le spese di viaggio?

(Riflessione Riveduta su) Orari di Ufficio: Pendolarismo, Formazione e Viaggi di Lavoro - Riflessioni dei Lavoratori

Spendi un'ora o più per recarti al lavoro ogni giorno, chiedendoti se questo tempo potrebbe essere considerato parte della tua giornata lavorativa? O magari sei spesso in viaggio per lavoro, coprendo grandi distanze? In determinate circostanze, il tempo di pendolarismo può essere considerato come ore di lavoro. Ma quando questa regola si applica?

"Il fattore principale da considerare è se il tempo di pendolarismo rientra tra le principali responsabilità del dipendente", spiega l'esperto giuridico Alexander Bredereck. Questo è spesso il caso per professioni come gli autisti a lunga percorrenza, i lavoratori edili e il personale di assistenza tecnica che lavorano in diversi siti.

Per la maggior parte dei dipendenti con un luogo di lavoro fisso, tuttavia, il tempo di viaggio per recarsi e tornare dal lavoro, comunemente chiamato tempo di viaggio, non è considerato ore di lavoro e di solito non retribuito. Ma ci sono eccezioni, fa notare Bredereck:

Se l'azienda assegna compiti durante il pendolarismo, quel tempo è considerato ore di lavoro e dovrebbe essere retribuito.

Se viene utilizzato un mezzo di trasporto specifico, come un autobus aziendale, le ore di lavoro potrebbero iniziare una volta saliti a bordo del veicolo. In questi casi, il tempo di pendolarismo è anche compensato.

In questi casi, il tempo di pendolarismo potrebbe essere compensato a un tasso inferiore rispetto alle ore regolari. I dettagli di questo accordo dipendono dal contratto di lavoro, da una politica interna o da un accordo collettivo. Tuttavia, deve sempre essere pagato il salario minimo, sottolinea Bredereck.

La Formazione e i Viaggi di Lavoro Segnano le Ore di Lavoro?

Se un dipendente sceglie di partecipare alla formazione, non costituisce ore di lavoro regolari. Al contrario, se l'azienda impone la formazione, è parte della giornata lavorativa.

Poiché i viaggi di lavoro sono generalmente iniziati dall'azienda, sono considerati ore di lavoro. Il tempo di viaggio può presentare sfide. Ad esempio, mentre si è su un treno, se si ha la libertà di decidere le proprie attività, viene generalmente considerato tempo personale.

Al contrario, se un dipendente compone un rapporto per il proprio datore di lavoro su un'interazione con un cliente durante il viaggio in treno, quel tempo è considerato ore di lavoro.

Per le persone in ruoli come rappresentanti delle vendite o consulenti, che spesso partecipano a riunioni o visite con i clienti, i viaggi di lavoro sono un aspetto integrante del loro lavoro, rendendo questi viaggi ore di lavoro. Se un'azienda organizza un workshop o un seminario per i propri dipendenti per migliorare le loro competenze e conoscenze tecniche, e un dipendente sceglie di partecipare, anche se non è considerato ore di lavoro regolari, il tempo di apprendimento potrebbe essere incluso nella descrizione del lavoro, a seconda delle politiche dell'azienda.

Leggi anche: