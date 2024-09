In quali circostanze una diminuzione della temperatura fino a 35 gradi offre qualche beneficio?

Weather.com: Il ritorno dell'estate è forte - quanto durerà questa ondata di calore?

Attualmente, le previsioni del tempo mostrano alcune discrepanze. Inizialmente, sembrava che le temperature avrebbero subito un significativo calo a partire da giovedì, potenzialmente introducendo l'autunno entro il fine settimana. Tuttavia, le recenti valutazioni della situazione meteorologica hanno presentato un quadro diverso.

Cosa sta causando questa variazione?

Attualmente, i modelli meteorologici stanno incontrando difficoltà con un potenziale calo dell'aria fredda sulla Scozia. Si tratta di un sistema di alta pressione nell'atmosfera superiore che sta avendo un significativo impatto sulla nostra curva delle temperature e sulla direzione generale del tempo.

Perché sta accadendo questo?

La posizione di questo sistema di bassa pressione nei prossimi giorni determinerà se assisteremo a un anticipo dell'autunno o se continueremo nella fase estiva calda. Date le circostanze attuali, l'estate potrebbe prolungare la sua permanenza, mentre alcune aree potrebbero sperimentare un cambiamento verso il tempo autunnale. Questo sviluppo, senza dubbio, porta sia eccitazione che importanza, considerando lo stress termico estremo in alcune regioni e il potenziale sollievo che potrebbe portare. Inoltre, altre preoccupazioni legate al tempo potrebbero perdere la loro urgenza con un cambiamento di stagione.

Quali sono queste preoccupazioni?

L'impatto della siccità in corso sulle regioni orientali. Di conseguenza, i livelli di pericolo degli incendi boschivi raggiungeranno la categoria più alta (5) in determinate aree a est dell'Elba entro la metà della settimana. Anche la minima scintilla o il fuoco acceso potrebbe portare a conseguenze severe. Nel frattempo, il resto del paese continuerà a sperimentare aria umida o calda, a volte accompagnata da forti temporali, come testimoniato lunedì quando i temporali hanno versato 20-40 litri di pioggia per metro quadrato, causando allagamenti.

Come si svilupperanno le tempeste?

Le temperature scenderanno leggermente durante la notte da martedì a mercoledì, prima che tempeste più forti provenienti dal sud-ovest facciano la loro comparsa. Sarà ancora caldo o tropicale, con minime notturne comprese tra 13 e 21 gradi.

E mercoledì?

Le tempeste si intensificheranno e sono attese per formare una linea che si estende dalle Alpi alle Montagne dei Giganti, raggiungendo Schleswig-Holstein nel pomeriggio e nella sera. C'è il rischio di condizioni meteorologiche estreme, comprese pioggia torrenziale, grandine e forti venti. Gli accumuli di pioggia possono raggiungere i 40-80 litri per metro quadrato in un breve lasso di tempo, che equivale circa a un intero mese di pioggia in alcuni luoghi. Verso est, rimarrà asciutto e estremamente caldo.

Quali temperature ci si può aspettare?

Inizialmente, le temperature si aggireranno intorno ai 30 gradi. Tuttavia, il centro del calore si sposterà verso est mercoledì e giovedì, raggiungendo i 35 gradi in alcune aree.

Queste temperature batttono qualche record?

Anche se è improbabile raggiungere il record assoluto (36,5 gradi del settembre 1911 all'Osservatorio di Jena), l'evento sarà comunque straordinario, segnando una delle temperature più alte di settembre negli ultimi 70 anni.

Cosa prevedono le proiezioni dopo giovedì e venerdì?

Le tempeste sono probabili si ritireranno verso sud-ovest in quei giorni. Il resto del paese può aspettarsi giorni di sole e quasi completamente asciutti, con temperature confortevoli di circa 24 gradi a ovest e fino a 32 gradi a est.

Quali tendenze si stanno profilando per il fine settimana?

La situazione è incerta. C'è ancora la possibilità che si possa sperimentare il tempo autunnale anticipato. Tuttavia, la maggior parte delle previsioni si sta orientando verso la continuazione delle condizioni estive. In tal caso, ci si può aspettare sole e tempo gradevole, con occasionali temporali, principalmente a ovest. Le temperature stimate saranno comprese tra 24 e 31 gradi.

