In quali circostanze il mio datore di lavoro potrebbe assegnarmi nuovi compiti?

Hai un nuovo incarico sulla tua scrivania? I capi hanno il potere di delegare i compiti ai loro dipendenti, ma c'è un limite che non dovrebbero superare. Quindi come fai a sapere quando è il momento di tracciare un confine prima che un compito sospetto diventi la norma?

Quando firmi il contratto di lavoro, di solito sai quali sono i compiti che spettano al tuo ruolo. Piccoli aggiustamenti non causano di solito troppi problemi durante la tua carriera. Ma cosa succede se il tuo capo all'improvviso ti affida un nuovo compito che sembra uscito dal nulla?

"All'interno del contratto, il datore di lavoro ha ciò che viene chiamato un potere direttivo o di gestione", spiega Alexander Bredereck, esperto di diritto del lavoro. Ciò significa che possono assegnare compiti all'interno dei parametri stabiliti dal contratto.

Quando il capo chiede di più

Mentre molti contratti consentono ai datori di lavoro di assegnare compiti aggiuntivi, è importante ricordare che questo potere non è illimitato, dice Bredereck.

Per esempio, un panettiere non dovrebbe improvvisamente essere chiesto di fare anche il turno di notte - il capo non può assegnare compiti che sono completamente fuori dalla descrizione del lavoro originale. Ma c'è un po' di margine di manovra. Prendi, per esempio, un avvocato del lavoro che si specializza in diritto del lavoro. Se il capo lo spinge a occuparsi di casi di diritto della locazione, questo è entro i limiti del possibile.

Certo, ogni situazione è diversa. Bredereck consiglia di affrontare un nuovo compito con cautela e di consultare un avvocato durante il processo. Questo può aiutare a chiarire se il nuovo incarico è legale o meno.

Quando il contratto deve essere adeguato

Se il nuovo compito non è previsto nel contratto, l'unica opzione del capo è emettere ciò che viene chiamato un cambiamento del contratto. Secondo Bredereck, si tratta di una procedura burocratica. Tuttavia, i dipendenti possono presentare un'obiezione protettiva contro il licenziamento.

Un punto interessante da notare: se i dipendenti eseguono un nuovo compito senza protestare per un lungo periodo di tempo, questo potrebbe essere interpretato come un cambiamento del contratto. Il nuovo compito potrebbe quindi diventare un parte permanente del lavoro in futuro. Quindi, se non sei contento di un nuovo incarico, agisci in fretta e cerca consiglio legale.

