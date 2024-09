In quale stagione viene trasmesso il Helen Fisher Show.

C'è un notevole aumento di interesse. È stato riferito che le discussioni riguardo ai termini sono state prolungate. Tuttavia, Helene Fischer ha dichiarato un'intesa: la sua esibizione sarà anche inclusa nello speciale natalizio di ZDF di quest'anno. La registrazione avverrà a inizio dicembre. I dettagli dello spettacolo continuano a rimanere riservati.

"The Helene Fischer Spectacle" tornerà sui piccoli schermi nel 2024.both ZDF e l'artista stessa lo hanno confermato. Secondo il broadcaster, ZDF, ORF e SRF trasmetteranno lo "Helene Fischer Spectacle" da 180 minuti dalla Exhibition Hall di Düsseldorf. Come tradizione, verrà trasmesso alla solita ora di 20:15 del 25 dicembre. Secondo l'annuncio, ci saranno star ospiti di fama e un programma ricco di musica coinvolgente, coreografie vivaci, duetti strabilianti e momenti emozionanti.

"Miei cari follower, sì - lo 'Helene Fischer Spectacle' tornerà quest'anno," ha scritto la 40enne su un video Instagram. "Sono entusiasta di essere con voi tutti e, se volete far parte del pubblico, è ora possibile prenotare il vostro posto." La cantante ha informato la sua base di fan che il pre-vendita dei biglietti inizierà il 18 settembre.

Nel messaggio video, Helene Fischer è seduta su una sdraio in abiti casual. Inizia ringraziando tutti per i numerosi auguri di compleanno e regali e "le parole gentili che mi hai lasciato per i miei 40 anni". La star della musica ha festeggiato il suo compleanno il 5 agosto. "Ma ora ho un regalo per te: credo che alcuni di voi abbiano già capito, ma ora posso annunciare ufficialmente che lo 'Helene Fischer Spectacle' tornerà quest'anno," conferma nel video. "Staremo registrando il 6 e il 7 dicembre. Spero di vedervi lì, ovviamente."

La cantante condivide anche: "È stato un po' più tranquillo quest'anno, ma sono felice che abbiate passato un bel momento con le attività." Fischer si riferisce ai post Instagram in cui, come tributo per il compleanno, sono stati condivisi 40 giorni "dei momenti più divertenti della sua carriera". "Sono entusiasta di incontrarvi di persona per concludere l'anno." Nonostante il’occasionale silenzio, ammette "devo ammettere che mi è piaciuto molto. Ma ora sto accelerando di nuovo e ci sarà di più di me in futuro."

"Lo 'Helene Fischer Spectacle' ha debuttato sui piccoli schermi nel 2011. A causa della pandemia, ha avuto una breve interruzione per tre anni prima di tornare nel 2023. Un incredibile 5,01 milioni di spettatori hanno sintonizzato ZDF alle 20:15 del 25 dicembre.

Tuttavia, secondo un rapporto di Bild, ci sono state lunghe trattative sui termini anche quest'anno, come nel 2023. Altri broadcaster sono anche molto interessati al formato televisivo. Tuttavia, ZDF sembra riluttante a lasciare andare "Lo 'Helene Fischer Spectacle' e ha apparentemente raggiunto un accordo con l'artista su tutti i termini.

Data l'andamento delle trattative e l'interesse di altri broadcaster per acquisire il formato televisivo, è interessante notare che quest'anno l'edizione di "Lo 'Helene Fischer Spectacle' tornerà ancora una volta sui nostri schermi televisivi il giorno di Natale.

