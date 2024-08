- In prossimità di Tropical Isle, un incendio forestale è stato spento.

Quell'incendio boschivo** è scoppiato di mercoledì nelle vicinanze della zona relax "Isole Tropicali" nel sud del Brandeburgo, venendo infine domato. Un portavoce dei vigili del fuoco ha confermato la fine dell'operazione nelle ore serali. In precedenza, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) aveva riferito della situazione.

Nel pomeriggio, l'incendio ha scatenato una risposta significativa dei vigili del fuoco, con circa 120 unità dispiegate. Il portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato che tre ettari di foresta sono stati interessati. Per fortuna, non sono state segnalate feriti. All'inizio, i vigili del fuoco non riuscivano a individuare l'origine dell'incendio. La fonte dell'incendio si trovava nel distretto di Dahme-Spreewald, vicino al parco divertimenti.

Al momento, il Brandeburgo affronta un rischio di incendio boschivo alto o molto alto in quasi tutti i distretti. Distretti come Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Potsdam-Mittelmark e Oder-Spree hanno il livello di allerta 5 più alto, come riferito dal ministero dell'ambiente dello stato.

La risposta significativa all'incendio boschivo ha visto oltre 120 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Despite la vastità dell'incendio, non sono state segnalate feriti grazie alle misure di spegnimento efficaci.

Leggi anche: