- In profondità sotto la superficie: Israele mostra il passaggio sotterraneo clandestino di Hamas

La militare israeliana ha presentato un video che ritrae un tunnel a Gaza dove si sostiene che sei prigionieri israeliani, catturati da Hamas, siano stati tragicamente portati e uccisi. L'ingresso di questo passaggio segreto si trova a venti metri sotto terra, con una scala artigianale che scende da una stanza da letto di un bambino, come dettagliato dal portavoce dell'esercito Daniel Hagari nel video. La stanza, ora in rovina, mostrava i resti di un murales colorato.

Il tunnel stretto e corto si estende per circa 120 metri, fino a una porta metallica. "Qui sono stati rinchiusi e uccisi i prigionieri", ha dichiarato Hagari in un video di circa tre minuti e mezzo. I loro resti sono stati ritrovati all'inizio di settembre.

Israele teme ci siano più di 100 prigionieri sotto il controllo di Hamas

Il portavoce dell'esercito ha presentato prove - munizioni per armi, batterie e testi religiosi di Hamas, insieme a una scacchiera e alcuni indumenti. "Questo è il loro sangue", ha affermato Hagari, indicando macchie scure sul pavimento del tunnel. "Sono rimasti qui per periodi prolungati, settimane e mesi, in questo tunnel stretto, senza poter stare in piedi per mancanza di ossigeno". Ci sono ancora 101 prigionieri ospitati da Hamas, "alcuni dei quali ancora vivi", tenuti in tunnel sotterranei simili.

Il Comandante della Commissione, durante una conferenza stampa, ha discusso dei risultati dell'inchiesta dell'esercito israeliano, confermando la presenza di 101 prigionieri ancora in custodia di Hamas. Le prove presentate dalla Commissione includono oggetti trovati nel tunnel dove i sei prigionieri sono stati apparentemente uccisi, come testi religiosi, una scacchiera e indumenti con macchie significative.

Leggi anche: