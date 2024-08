- In primo luogo, il discorso delle donne innovative

Senza troppo clamore, la Prima ha aggiunto un nuovo talk show al suo palinsesto. La novità: il nuovo formato, "Amado, Belli, Biedermann" presenta un cast tutto al femminile e si propone di essere un hub mediatico "per donne che vogliono scambiare idee, ispirarsi e divertirsi". Andrà in onda per la prima volta il 16 settembre, con il talk show femminile trasmesso inizialmente dieci volte, dal lunedì al venerdì alle 16:10.

Talk Show Intergenerazionale

La stazione evidenzia anche che lo show è un "formato di talk innovativo e intergenerazionale". Il trio di conduttrici, composto da Marijke Amado (70), Aminata Belli (32), e Jeanette Biedermann (44), rappresenta "un mix unico di esperienza, giovinezza e culture diverse, incarnando una nuova forma di conduzione di talk show".

Amado, come "icona degli anni '60" e la più anziana del gruppo, porta la sua "saggezza e carisma". La giovane moderatrice e influencer Aminata Belli rappresenta la generazione digitale, mentre la cantante Jeanette Biedermann fa da ponte tra "entrambi i mondi".

Hub Televisivo Inspirante per Donne

In ogni episodio, le tre donne invitano ospiti di spicco per "conversazioni aperte e sincere". Gli argomenti saranno "tanti quanto la vita stessa" - dall'amore, ai rapporti, alla famiglia e all'amicizia, fino allo stile di vita e alle notizie sui VIP, sarà tutto trattato.

La prima cosa da notare del nuovo talk show "Amado, Belli, Biedermann" è il suo formato innovativo e intergenerazionale. La prima cosa che il trio di conduttrici, Marijke Amado, Aminata Belli e Jeanette Biedermann, porta in tavola è un mix unico di esperienza, giovinezza e culture diverse.

Leggi anche: