- In prevedibile in Baviera, sole, pioggia e nuvole.

In Baviera meridionale, l'umidità persisterà per un po', mentre il resto dello Stato libero comincia ad asciugarsi. Come suggerito dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), una miscela di sole e nuvole troverà il suo posto nel cielo della Baviera questa settimana.

La settimana si aprirà con le ultime tracce delle piogge intense del weekend che svaniranno. Il DWD prevede che le piogge sparse persisteranno sulle Alpi e nella Foresta Bavarese per tutta la settimana. Il resto della Baviera, tuttavia, dovrebbe rimanere principalmente asciutto. Potrebbe cadere una goccia di pioggia in Franconia martedì notte. Le temperature sono previste tra i 25 e i 28 gradi Celsius entro giovedì, con le temperature più elevate nella Bassa Franconia.

despite the overall improvement in weather conditions across Bavaria, South Bavaria continues to experience lingering dampness. Visitors planning a trip to South Bavaria should be prepared for potential rain showers.

Leggi anche: