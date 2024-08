- In precedenza, la vendita di legname nel sud-ovest era illegale.

Tribunale Amministrativo Regionale di Stuttgart

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Stuttgart ha stabilito che la commercializzazione del legno dello stato del Baden-Württemberg dal 1978 al 2015 ha violato il diritto della concorrenza. In questo contesto, un consorzio di 36 segherie ha il diritto, in linea di principio, di chiedere danni, come annunciato dal Tribunale. L'importo dei danni sarà ora deciso dal Tribunale di Stuttgart. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale non è ancora definitiva.

Non tutte le procedure di acquisto delle segherie sono interessate dalla positiva decisione di base. Si tratta solo dei danni per i quali l'acquisto è stato gestito dallo stato e quelli per i quali l'acquisto di legname da terzi può essere dimostrato da fatture o altri documenti, ha stabilito la Prima Sezione Civile del Tribunale Amministrativo Regionale. Il resto della causa è stato respinto come infondato dalla Sezione.

Lo stato e la sua amministrazione forestale avevano in precedenza commercializzato il legno dalle foreste statali sowie da foreste comunali e private centralmente, il che ha portato a una posizione monopolistica. L'Ufficio Cartelli Federale ha classificato questo come una violazione del diritto della concorrenza nel 2015 e ha proibito questa pratica di vendita. Da allora c'è stata una disputa legale su questo argomento. Nel frattempo, lo stato ha riformato l'amministrazione forestale contestata.

Originariamente, la causa chiedeva il pagamento di un risarcimento per danni da cartello di circa 450 milioni di euro. Il Tribunale di Stuttgart ha respinto la causa nel 2022 nella sua interezza. Secondo la camera del tempo, le società raggruppate in una cosiddetta società di risarcimento non sono diventate titolari di alcun diritto di risarcimento da cartello delle segherie contro lo stato e quindi non avevano il diritto di intentare la causa. Contro questa decisione, è stato presentato ricorso dal consorzio di segherie.

Il consorzio di segherie intende perseguire le sue richieste di risarcimento per la violazione del diritto della concorrenza presso il Tribunale di Prima Istanza, a seguito della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Stuttgart che le sue richieste, relative agli acquisti gestiti dallo stato o dimostrati da fatture, sono valide in linea di principio. Se l'importo dei danni non viene soddisfacentemente deciso dal Tribunale di Stuttgart, il consorzio può scegliere di portare il caso ulteriormente avanti nel processo legale.

