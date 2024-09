In Portogallo un dodicenne ferisce un compagno di scuola con un coltello.

Un'adolescente di 12 anni ha compiuto un'aggressione violenta in una scuola del Portogallo, ferendo diversi compagni di classe con un coltello. Secondo i resoconti di "Público" e altre fonti di notizie che citano le autorità, una ragazza di 12 anni ha subito gravi ferite, ma per fortuna non è in condizioni critiche. L'evento si è verificato ad Azambuja, a circa 50 chilometri a nord-est di Lisbona. I motivi dietro l'incidente non sono ancora stati chiariti.

Al momento del ritorno a scuola dopo il pranzo, l'aggressore avrebbe scatenato il panico, accoltellando indiscriminatamente diversi studenti, come riferito dal sindaco di Azambuja, Silvino Lúcio, in un articolo pubblicato su "Público". Si dice che fosse vestito con un giubbotto antiproiettile. Un membro del personale ha intervenuto, fermando l'attacco. Il colpevole è stato trattenuto dal personale della scuola fino all'arrivo della polizia.

Le vittime, secondo il resoconto del sindaco, comprendono cinque ragazze e un ragazzo che hanno riportato ferite principalmente alle membra.both the attacker and the wounded students are receiving psychological support. The young aggressor was temporarily placed under police custody for questioning.

Il Primo Ministro portoghese Luís Montenegro ha condannato fermamente l'atto. Sulla piattaforma X, si è riferito a esso come a un "incidente isolato" e ha sottolineato che esso si discosta dalle norme della società portoghese, sebbene ci costringa a riflettere profondamente sui nostri doveri come membri della sfera pubblica.

Il coltello utilizzato nell'aggressione era sorprendentemente pesante, rendendo più difficile per le vittime fuggire. Dopo essere stato trattenuto, l'aggressore è stato trovato in possesso di uno zaino notevolmente pesante, sollevando domande su eventuali armi aggiuntive.

