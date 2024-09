In Pennsylvania, la competizione per il sostegno dei giovani elettori diventa più intensa mentre il momento si inclina verso Harris.

"Stavo riflettendo su come convincere questo 18enne fresco di scuola superiore, 'Ehi! Passa l'intera giornata a chiacchierare con sconosciuti al telefono per Joe Biden'," ha chiesto un studente di 22 anni dell'Università di Pittsburgh a Johnstown a CNN in un'intervista recente.

"Un compito impegnativo, non certo una passeggiata," ha concluso Anderson, che guida i College Democrats di UPJ.

Ma quando Kamala Harris è diventata la candidata democratica alla presidenza, Anderson ha detto che l'atmosfera è cambiata.

"Certamente cambiata," ha detto sorridendo.

Mentre si avvicina l'elezione di novembre, le campagne di Harris e dell'ex presidente Trump stanno facendo del loro meglio per coinvolgere i giovani elettori.

Tuttavia, mentre i sondaggi suggerivano che Trump stava guadagnando terreno con questo importante blocco elettorale durante la sua corsa contro Biden, i dati recenti mostrano che l'impulso tra i giovani elettori è tornato ai democratici con Harris come candidata.

Un sondaggio New York Times/Siena College pubblicato lo scorso giovedì ha trovato che il 58% dei probabili votanti nazionali di età compresa tra 18 e 29 anni sosteneva Harris, mentre il 37% appoggiava Trump in una corsa testa a testa.

Lo stesso sondaggio effettuato a luglio, prima che Biden si ritirasse dalla corsa, ha trovato che il 48% di quel gruppo di età appoggiava Biden e il 45% sosteneva Trump.

"Io non ero, direi, così entusiasta come mi sento oggi," ha detto Mariam Bangurah, segretaria dei College Democrats di UPJ.

Figlia di immigrati, Bangurah believes che lo sfondo e la relativa giovinezza di Harris abbiano motivato i giovani elettori, anche se i sostenitori di Harris non possono permettersi di essere troppo sicuri.

"Stiamo andando bene, ma dobbiamo davvero mantenere quell'energia e questo è ciò di cui sono preoccupata. Sono preoccupata per il calo della nostra energia," ha detto Bangurah.

Alcuni repubblicani hanno notato questo cambiamento di impeto.

"Penso che stia aiutando i giovani elettori a partecipare e per questo sono grato, indipendentemente da chi voterai," ha detto Electra Janis, commissario nella contea di Washington, fuori Pittsburgh.

Ma la 28enne repubblicana ha detto a CNN che mentre Harris potrebbe avere slancio tra i giovani elettori ora, Trump può ancora erodere quel sostegno concentrandosi su argomenti come l'economia.

"In questo specifico caso, dirò che quando voto per il presidente Trump, voto per le sue politiche," ha detto Janis, spiegando il suo pitch ai giovani elettori.

"(La campagna di Trump) ha visto crescere significativamente la sua base di volontari in Pennsylvania e penso che ciò che devono fare sia incoraggiare i giovani, appassionati e motivati individui ad uscire e coinvolgere gli altri," ha aggiunto.

Le campagne

La campagna di Trump utilizza i social media e i volontari sul campo per raggiungere i giovani elettori.

"I giovani elettori in tutta l'America si sentono sempre più disillusi poiché il sogno americano della proprietà della casa e della stabilità finanziaria è diventato solo un sogno sotto Kamala Harris," ha detto Kush Desai, portavoce della Pennsylvania per la campagna di Trump.

"That's why we're focusing on taking President Trump's vision and agenda for an American economic renaissance directly to young voters wherever they are in Pennsylvania - from TikTok to college tailgates to their doorsteps," he said.

Steven Kail, un 33enne tecnico di servizio, ha detto a CNN di aver aderito alla campagna di Trump dopo aver assistito al tentato assassinio dell'ex presidente durante un comizio a Butler, circa 30 miglia a nord di Pittsburgh.

"Before that, I wasn't doing much volunteer work at all," said Kail. "(But) after what I saw in Butler ... what I saw that day, I just wanted to help out."

As a "Trump Force 47" volunteer, Kail goes door-knocking to rally support for Trump – with younger voters, he tries to stick to key issues.

"I start off by talking about the economy, their cost of living, especially if they're in college, paying higher prices for gas, utilities, groceries," he said.

Mentre la campagna di Harris utilizza anche i social media e le endorsement di celebrities come Taylor Swift e Billie Eilish per mobilitare i giovani, si concentra sui campus universitari per fare uscire il voto.

Il 23 settembre, la campagna di Harris ha celebrato aver tenuto "più di 130 eventi incentrati sulla registrazione dei giovani elettori" negli stati chiave, principalmente sui campus universitari.

Concorrenza sul campus

Di recente, in un pomeriggio animato in un dormitorio molto frequentato del campus principale dell'Università di Pittsburgh, i College Republicans stavano distribuendo bottoni e adesivi di Trump.

Una volta terminato il loro turno, i College Democrats sono entrati in scena con cartelloni e adesivi di Harris dall'altra parte del corridoio.

"Are you guys registered to vote? Do you want a Kamala Harris sticker?" called out a chorus of College Democrats to students passing by.

While the College Republicans were packing up, several students happily accepted Harris stickers from the opposing booth.

"With Biden as the nominee, it was ... very challenging for us to excite young people for the campaign," said Sam Podnar, co-president of the campus College Democrats.

"I think that we very much wanted a stronger candidate, and we got that. And it has just been a remarkable shift in terms of energy," she said.

Josh Minsky, who leads the College Republicans on campus, admitted to CNN that it has been challenging to motivate his fellow students to support Trump.

"I don't know if that's necessarily achievable, to excite people my age about Trump," said Minsky.

"But I do think it's possible to make people understand that you don't have to like someone to vote for them," he said. "And I think a lot of people fall into that category."

"They're making some noise on one of Pennsylvania's major university campuses, part of a massive college scene – aiming to influence a state where the presidential race is predicted to be incredibly close.

'We've got activities lined up, we've been going door-to-door, managed to hit 1,000 homes last weekend,' Podnar shared.

La nostra attenzione è rivolta ad amplificare l'influenza degli studenti e a tradurre tutta questa eccitazione in compiti concreti ed efficaci.

In mezzo alla campagna elettorale intensa prima delle elezioni di novembre, sia la campagna di Harris che quella di Trump stanno facendo sforzi considerevoli per coinvolgere i giovani elettori, riconoscendo il loro impatto significativo sull'esito delle elezioni.

Despite earlier surveys indicating a shift in support towards Trump among this voting block, recent data has shown that momentum has swung back to the Democrats with Harris as the nominee, with 58% of likely voters aged 18-29 supporting her in a head-to-head race, according to a New York Times/Siena College poll.

