In onore dell'incendio della biblioteca, la tenuta della duchessa Anna Amalia

Venti anni dopo l'incendio tristemente famoso della rinomata Biblioteca Herzogin Anna Amalia di Weimar, si susseguono una serie di eventi per onorare il passato e guardare al futuro. In occasione del Kunstfest Weimar, l'artista spagnola Anna Talens esporrà la sua opera "Ars Ignis. La poesia della rovina" nella Sala Rococò e nel Centro di Studio della biblioteca, utilizzando resti di libri carbonizzati e particelle di fuliggine grossolana. La mostra aprirà il 22 agosto, accompagnata da letture drammatiche.

Il 4 settembre, gli accademici analizzeranno l'origine dell'incendio e la conservazione dei libri danneggiati. Il 6 settembre ci saranno laboratori e lezioni, tra cui un progetto che raccoglierà testimonianze di testimoni oculari attraverso interviste video, condividendo le loro esperienze e speranze per il futuro della biblioteca. È prevista anche una conversazione tra il direttore attuale della biblioteca, Reinhard Laube, e il direttore dell'epoca dell'incendio, Michael Knoche.

L'incendio del 2 settembre 2004, causato da un guasto elettrico, ha distrutto 50.000 libri e 35 quadri del XVI e XVII secolo. Incredibilmente, 28.000 libri sono sopravvissuti intatti, mentre circa 118.000 hanno subito danni di vario grado a causa del fuoco e dell'acqua. Molti di questi "volumi coperti di fuliggine" vengono ora riabilitati attraverso sofisticati metodi di restauro, con l'obiettivo di ripristinare 1,5 milioni di pagine.

La fondazione sottolinea il ruolo cruciale della partecipazione dei cittadini, che hanno aiutato a salvare i libri la notte dell'incendio e hanno contribuito in seguito alla ricostruzione dell'edificio e delle collezioni.

Riflettendo sui vent'anni trascorsi, il direttore della biblioteca Reinhard Laube ha dichiarato: "L'incendio della biblioteca di Weimar del 2004 rimane un evento storico che ha cambiato radicalmente la nostra percezione delle biblioteche e del patrimonio culturale". Grazie ai progressi nella tecnica di restauro, i libri precedentemente perduti sono stati ora rivitalizzati e restituiti alle collezioni come "volumi con i bordi carbonizzati".

La Klassik Stiftung segnala inoltre due produzioni della MDR che commemorano l'incendio: il documentario televisivo "La biblioteca va a fuoco - 20 anni dopo la tragedia di Weimar" e il podcast "Pagine liberate. L'incendio alla Biblioteca Herzogin Anna Amalia".

