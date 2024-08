- In numerose case, oltre 4200 hanno subito interruzioni di corrente.

In una notte tra lunedì e martedì, diverse zone a Lahnstein (regione Rhein-Lahn) e comuni limitrofi hanno subito ampi blackout. Secondo il resoconto dell'operatore di rete Syna, l' alimentazione elettrica di circa 4.200 case è stata interrotta per un breve periodo dalle 2:30. La causa di questo incidente è stato un cavo sotterraneo difettoso. Alle 5 del mattino, grazie agli sforzi di Syna, l' alimentazione elettrica è stata ripristinata in tutte le case. Il blackout ha interessato zone a Bad Ems, Bergnassau-Scheuern, Dausenau, Dienethal, Misselberg, Nassau, Lahnstein, Schweighausen e Sulzbach.

Dopo le indagini sull' interruzione di corrente, l' operatore di rete Syna ha annunciato: "Si aggiunge che il blackout è stato causato anche da un problema secondario nel sistema di alimentazione di backup in una delle zone interessate". Dopo gli sforzi della squadra di manutenzione, le operazioni normali sono riprese in tutte le zone nel pomeriggio di martedì.

Leggi anche: