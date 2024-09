- In Nord Renano, frazioni nere e verdi, un piano di sicurezza significativo è stato approvato con consenso.

Circa ventuno giorni dopo l'incidente preoccupante di Solingen, l'amministrazione cooperativa del Nord Reno-Westfalia, guidata dalla coalizione nera-verde, ha approvato un piano di sicurezza completo. Questa strategia comprende poteri di polizia ampliati e regolamentazioni di privazione più severe. Come annunciato dal Presidente del Consiglio di Stato NRW Hendrik Wüst (CDU) nell'assemblea statale, "le parole diventano azioni". Si prevede di potenziare le agenzie di sicurezza.

L'iniziativa di sicurezza comprende una vasta gamma di procedure, come l'intensificazione dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, la sorveglianza dei potenziali estremisti e l'arricchimento della collaborazione dei dati tra le autorità. Wüst lo ha definito un "doppio rafforzamento", dopo l'incidente di Solingen, quando un partito di destra radicale ha ottenuto la posizione più forte in un'assemblea statale per la prima volta. Il consiglio di stato ha approvato questo pacchetto di sicurezza martedì, che Wüst ha considerato il pacchetto di sicurezza e migrazione più completo nella storia del Nord Reno-Westfalia.

Componenti del Piano di Sicurezza

Gli investigatori avranno poteri ampliati nelle indagini digitali sui radicali islamisti, inclusa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione vedrà un aumento dei poteri di sorveglianza delle telecomunicazioni, consentendogli di penetrare nei servizi di messaggistica criptati.

NRW si aspetta di promuovere una serie di misure attraverso il Bundesrat, tra cui la ritenzione dei dati e i miglioramenti del sistema di Dublin, nonché la deportazione accelerata dei criminali, dei terroristi e dei loro sostenitori.

Contromisure contro l'immigrazione illecita

In NRW, verrà implementato un database centralizzato di individui idonei alla deportazione e sarà facilitato lo scambio di dati tra le autorità. Gli individui provenienti da paesi sicuri rimarranno nelle strutture di accoglienza fino a quando non verrà presa una decisione sulla loro domanda di asilo. Verranno istituite tre camere aggiuntive per le udienze di asilo nei tribunali amministrativi. NRW pianifica inoltre la costruzione di una seconda struttura di detenzione per le deportazioni.

Repressione dell'estremismo islamico

La lotta contro l'islamizzazione dei giovani verrà rafforzata attraverso una serie di metodi preventivi.

Attacco di Solingen

Il 23 agosto, un aggressore, un siriano di 26 anni, ha attaccato individui a un festival cittadino a Solingen, causando tre morti e otto feriti. Il presunto responsabile rimane in custodia. La sua deportazione pianificata lo scorso anno non è andata a buon fine. L'ISIS ha rivendicato l'attacco.

La deportazione pianificata in Bulgaria nel giugno 2023 è fallita perché non è stato trovato nel suo rifugio d'emergenza. Non ci sono stati ulteriori tentativi di deportazione.

Wüst ha identificato l'attacco con il coltello a Solingen come un "momento cruciale" in una riunione plenaria speciale. Tuttavia, ha ribadito che il diritto d'asilo in Germania rimane valido e non verrà compromesso. Centinaia di migliaia di individui sono arrivati in Germania senza il diritto d'asilo.

Negli ultimi giorni, il Ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) e il Ministro della Migrazione Josefine Paul (Verdi) hanno già implementato misure preliminari. Reul ha richiesto un aumento della presenza della polizia e dei controlli dell'identità ai festival popolari. Paul ha rafforzato i compiti di sorveglianza delle autorità locali e centrali per l'espulsione dei richiedenti asilo respinti.

