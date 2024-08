- In Nord Renania-Westfalia (NRW) i casi di febbre catarrale degli ovini superano la metà

Germania ha registrato il maggior numero di casi della tipica malattia bovina e ovina bluetongue in tutto il paese, come riportato dai dati dell'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI) (fino al 23 agosto). In tutta la nazione ci sono 4.831 animali infetti, con circa la metà di essi, 2.465 casi, localizzati nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

L'agente della malattia bluetongue si è diffuso in tutto il paese nel giro di dieci mesi. Finora, Berlino è l'unico stato federale privo di casi confermati negli animali. È importante sottolineare che questa malattia non è trasmissibile all'uomo. Il consumo di carne e prodotti lattiero-caseari da animali suscettibili alla bluetongue non rappresenta un problema.

I casi segnalati hanno registrato un aumento significativo nelle ultime settimane. Mentre il FLI ha segnalato 13 casi in tutta la nazione a giugno, ci sono state oltre 1.200 istanze a luglio. Il numero di infezioni è salito a oltre 4.800 entro il 23 agosto.

Primo caso identificato in Germania ad ottobre 2023

Secondo il FLI, la causa dell'epidemia è un particolare serotipo BTV-3 del patogeno. Questa variante è emersa per la prima volta nei Paesi Bassi a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente. La prima conferma della malattia in Germania è avvenuta ad ottobre 2023, in una fattoria ovina situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Secondo l'Associazione degli Agricoltori Tedeschi, ci sono circa 10,6 milioni di bovini in Germania (a maggio), tra cui circa 3,7 milioni di vacche da latte. La quota combinata della Baviera, del Baden-Württemberg, della Bassa Sassonia, della Renania Settentrionale-Vestfalia e dello Schleswig-Holstein supera il 75% della popolazione bovina.

Il virus della bluetongue si trasmette attraverso determinati tipi di zanzare. pecore, bovini, camelidi sudamericani, capre e cinghiali sono particolarmente suscettibili ad esso.

La diffusione dell'agente della malattia bluetongue ha interessato diverse parti della Germania, non solo la Renania Settentrionale-Vestfalia. L'agricoltura nelle regioni colpite potrebbe richiedere ulteriori misure di prevenzione della malattia.

L'outbreak della malattia bluetongue in Germania ha suscitato preoccupazione nel settore agricolo, poiché milioni di bovini, compresi quelli da latte, sono a rischio potenziale.

