- In Nord Renania-Vestfalia i marciapiedi sono pieni di gente a causa della ripresa delle scuole

Con il ritorno a scuola, si è registrato un notevole aumento dell'attività dei veicoli sulle strade del Nord Reno-Westfalia. Ciò ha comportato un traffico più intenso e tempi di attesa più lunghi sulle rotte comunitarie, come indicato dall'ADAC. Le folle erano particolarmente dense nel centro urbano di Colonia, vicino all'incrocio Kaiserberg a Duisburg e a Oberhausen.

Le autostrade 1 e 3 hanno registrato il traffico più intenso, con automobilisti che hanno incontrato ritardi superiori a 20 minuti nelle prime ore del mattino.

Il mercoledì è il giorno più trafficato

Alle 8:45, l'ADAC ha documentato ingorghi stradali nel Nord Reno-Westfalia che si estendevano per oltre 140 chilometri. "Con la fine delle vacanze estive, molte persone devono tornare al lavoro questa settimana. Questo modello si è verificato sin dall'inizio della settimana", ha dichiarato un portavoce dell'ADAC. Il mercoledì è uno dei giorni più trafficati della settimana.

Despite being Tuesday, the roads in North Rhine-Westphalia saw a considerable boost in activity compared to the summer vacation, with more congestion, particularly in the mornings and afternoons. The number of traffic jams soared by 18 percent compared to a typical Tuesday during the summer break, and the length also rose by an astonishing 38 percent. According to the ADAC, these numbers have now reverted back to pre-summer vacation levels.

La congestione nel centro urbano di Colonia era tra le più gravi, con gli automobilisti che facevano i conti con lunghi ritardi all'incrocio Kaiserberg. Dopo una giornata trafficata sulle autostrade 1 e 3, molti pendolari potrebbero optare per il treno per evitare il traffico di Colonia.

Leggi anche: