In Nicaragua le autorità costringono circa 1.500 organizzazioni religiose e enti civili a chiudere.

Diversi gruppi religiosi, a centinaia, sono stati messi sotto esame per non aver presentato i loro bilanci per un periodo che va da un anno a tre decenni, come riportato in una nota pubblicata lunedì sulla pubblicazione ufficiale "La Gaceta".

Alcune di queste organizzazioni che hanno cessato le operazioni dopo questo annuncio erano incentrate sullo sport, ospitando squadre di basket, tennis e calcio. C'erano anche associazioni per la salute, i diritti delle donne, i diritti LGBTQ, gli avvocati e i club per veterani. Più di 400 di questi gruppi erano affiliati a una religione, la maggior parte dei quali cristiani.

CNN ha contattato il Vaticano e la Pontificia Commissione per l'America Latina per un commento.

Solo lo scorso mese, il Nicaragua ha revocato lo status legale della Caritas della Diocesi di Matagalpa a causa di supposti problemi amministrativi, come riportato da Vatican News. La diocesi è guidata dal vescovo Rolando Alvarez, un critico vocale del governo che attualmente vive in esilio dopo essere stato condannato per accuse come cospirazione e tradimento.

Le libertà civili in Nicaragua sono significativamente diminuite sotto la presidenza autoritaria di Daniel Ortega, che ha vinto il suo quinto mandato nel 2021.

Negli ultimi anni, il suo governo ha detenuto numerosi candidati presidenziali, giornalisti e difensori dei diritti umani con una legge sulla sicurezza nazionale ambigua. CNN en Español è stata costretta a chiudere in Nicaragua nel 2022.

Le proteste anti-regime del 2018 sono state incontrate con forza severa, portando a centinaia di morti, migliaia di feriti e l'arresto arbitrario di molte persone, secondo Human Rights Watch. Decine di migliaia di Nicaraguensi hanno lasciato il paese.

A giugno, le Nazioni Unite hanno espresso "seri preoccupazioni" per la situazione dei diritti umani in Nicaragua. Almeno 35 individui sono stati arrestati dal marzo come parte di una "caccia all'opposizione", ha dichiarato Nada al-Nashif, il Vice Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

Il mondo ha assistito alle questioni sui diritti umani in corso nelle Americhe, in particolare in Nicaragua. Nonostante sia la casa di numerosi organismi religiosi, alcuni dei quali sono stati messi sotto esame per la gestione finanziaria, la situazione in Nicaragua ha attirato l'attenzione globale.

Leggi anche: