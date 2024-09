In modo allarmante, i violettini carnivori sono tornati.

Meraviglia a Seattle, Pittsburgh e Minnesota, bisbigli a Cincinnati e Baltimore. Ecco la valutazione provvisoria dopo le prime tre settimane della stagione NFL. Un'occhiata ai prodigi e alle delusioni attuali.

Lo shock dei Seattle Seahawks

Record: 3-0. Chi avrebbe mai immaginato d'estate che la partita tra i Seattle Seahawks e i Detroit Lions sarebbe stata un must-watch nella settimana quattro? I Lions, certo. A gennaio, hanno mancato il Super Bowl per un soffio con una sconfitta 31-34 nei semifinali contro i San Francisco 49ers. Una giovane e vivace squadra con sogni di Super Bowl. Perché no?

Ma Seattle? A gennaio, l'era di Pete Carroll è finita per i Seahawks. Dopo 14 anni, una vittoria del Super Bowl e una finale di campionato persa. Seattle ha scambiato l'allenatore più anziano della lega - Carroll ha compiuto 73 anni il 15 settembre - con il più giovane, il 37enne Mike Macdonald. Al suo debutto, ha promesso di mantenere la "cultura della squadra" stabilita sotto Carroll.

Era possibile? Finora, sì. Vittoria 26-20 in casa contro Denver, vittoria ai supplementari 23-20 a New England, shutout 24-3 contro Miami. Il quarterback Geno Smith ha il secondo miglior tasso di completamento dei passaggi della lega (74,8%) e Seattle guida la NFC West, chiaramente avanti all'ultima finalista dell'anno scorso, San Francisco, e ai campioni del 2022, i Los Angeles Rams.

Difesa storica a Pittsburgh

Record: 3-0. Che i Steelers sarebbero stati una delle cinque squadre imbattute dopo tre partite era probabile come Mike Tomlin fosse l'allenatore dei Steelers a Pittsburgh da gennaio 2007.

Ma: una difesa tipicamente grande (Pittsburgh è la quinta squadra dal 2000 ad aver concesso dieci o meno punti in ciascuna delle prime tre partite) e un attacco che "The Athletic" chiama una "piacevole sorpresa" sono la base per l'ottavo inizio di stagione 3-0 della storia dei Steelers.

Merita una menzione speciale Arthur Smith. Qualunque magia stia facendo con Justin Fields, funziona. Il quarterback, che ha raggiunto i Chicago Bears durante l'offseason, veniva abbattuto o intercettato su 13,2% dei suoi passaggi in retrovia nelle tre stagioni precedenti. Nessun quarterback aveva un punteggio peggiore.

Dopo tre partite con la maglia dei Steelers, Fields si classifica al decimo posto - e ha lo stesso punteggio di Patrick Mahomes con 7,7%.

Difesa e attacco eccezionali a Minnesota

Record: 3-0. Cosa impressiona di più dei Vikings, la difesa o l'attacco? La risposta potrebbe non importare molto ai tifosi. Perché sia la difesa che l'attacco stanno giocando così straordinariamente bene che Minnesota è forte. L'attacco è guidato da Sam Darnold, che sta vivendo una trasformazione a Minneapolis.

E sulla difesa, il coordinatore Brian Flores ha costruito un'unità così coesa che l'anno scorso finalista San Francisco e gli ambiti Houston Texans hanno combinato solo 24 punti nelle loro due partite. La difesa dei Vikings ha registrato almeno cinque sack in ogni partita finora - qualcosa che solo i Tampa Bay Buccaneers (2000) e i New Orleans Saints (2001) avevano fatto dal 1990.

"CBSSports" ha già parlato del ritorno dei "purple people eaters". I Vikings hanno guadagnato questo soprannome tra il 1967 e il 1977 quando la loro linea difensiva era l'orgoglio della squadra, e Minnesota ha raggiunto il Super Bowl quattro volte.

Burrow e i Bengals con un inizio deludente di stagione

Record: 0-3. Come si dice, "ogni prima volta è speciale", e lo è anche per Joe Burrow. Per la prima volta nella sua carriera NFL, il quarterback ha perso le prime tre partite della stagione. 10-16 contro New England. 25-26 a Kansas City. 33-38 contro Washington. "Abbiamo avuto le nostre possibilità, ma non le abbiamo sfruttate. Questo è il denominatore comune delle prime tre settimane", ha detto Burrow dopo la sconfitta contro Washington.

I Bengals hanno perso le loro tre partite per un margine totale di dodici punti. Non sarebbe esagerato dire che "Cincy" avrebbe potuto vincere tutte e tre le partite. Tuttavia, la presunta partita facile di questa domenica contro i Carolina Panthers è ora cruciale, dove i Bengals devono evitare di gettare via le loro chance di playoff nel primo mese della stagione.

C'è da incoraggiarsi per la forma di Burrow. Il 27enne sta gradualmente migliorando dopo l'intervento alla mano. Contro Washington, ha completato 29 su 38 passaggi, guadagnando 324 yard e segnando tre touchdown, tenendo i Bengals in partita. Quello che è mancato è la pressione della linea difensiva sui passaggi del quarterback dei Commanders Jayden Daniels, che aveva un tempo medio di 3,13 secondi per lanciare i suoi passaggi.

Una sconfitta contro i Panthers, guidati dal lungo ex quarterback dei Bengals Andy Dalton, metterebbe sotto esame tutti a Cincinnati, secondo "The Athletic". Per evitarlo, i Bengals devono finalmente iniziare a vincere le partite ravvicinate.

Record: 1-2. Ammettilo, usare la parola "crisi" in relazione ai Ravens è tanto esagerato quanto chiamare Baltimora una meta turistica importante. Tuttavia, tre partite, una sola vittoria - non è l'inizio di una squadra con ambizioni di campionato.

I Baltimore Ravens sono considerati l'epitome di una squadra vincente del Super Bowl. Vengono percepiti come il più grande ostacolo per i Kansas City Chiefs nella AFC e hanno il potenziale per fare un impatto significativo con una vittoria nel tanto atteso Sunday Night Game contro gli invincibili Buffalo Bills, cercando di recuperare da un inizio di stagione deludente.

Come ha notato il running back delle stelle Derrick Henry, "Le stagioni lunghe possono essere difficili, ma finché restiamo uniti e abbiamo fede l'uno nell'altro, andrà tutto bene." Con Henry, recente acquisto dei Titans, nominato miglior giocatore offensivo della lega nel 2020 e quattro volte al Pro Bowl, è indiscutibilmente un motivo principale per cui i Ravens sono ancora molto rispettati in questa stagione.

Tuttavia, la linea difensiva non è più la forza intimidatoria che era durante la stagione 2019, quando i Ravens erano i primi in assoluto per sack. Con la partenza di Jadeveon Clowney, parte essenziale dell'unità di pass rush, quella forza è stata indebolita. Inoltre, i Ravens stanno lottando nella difesa passiva e ora si trovano di fronte al quarterback dei Bills Josh Allen, attualmente il miglior passatore della lega, che comanda l'offensiva della lega più prolifico (37,3 punti a partita).

La sorpresa dei Seattle Seahawks con il loro inizio di 3-0 ha reso il loro incontro contro i Detroit Lions un evento atteso nella settimana quattro. La storica difesa dei Steelers, che ha concesso dieci o meno punti in ciascuna delle prime tre partite, ha contribuito al loro record di 3-0, rendendoli una delle squadre imbattute di questa stagione.

Leggi anche: