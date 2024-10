In Michigan, Harris si impegna in discussioni con i leader della comunità araba e musulmana americana, mentre le tensioni aumentano per quanto riguarda l'escalation geopolitica del Medio Oriente.

Il raduno si tiene mentre la campagna di Harris cerca di raccogliere sostegno all'interno della comunità, data l'escalation del conflitto Israele-Hamas che si è trasformato in una battaglia su più fronti che coinvolge l'Iran. Questa settimana, l'Iran ha lanciato missili contro Israele. Inoltre, i gruppi sostenuti dall'Iran in Libano e Yemen sono anch'essi coinvolti in questo conflitto.

Il Michigan, che Biden ha vinto a stretta misura nelle elezioni del 2020, sarà nuovamente un importante campo di battaglia in novembre e ospita una vasta popolazione arabo-americana.

Emgage Action, un'organizzazione impegnata a potenziare il voto dei musulmani americani, ha sostenuto Harris lo scorso mese mentre esprimeva "forte delusione" per la posizione dell'amministrazione Biden sulla Striscia di Gaza. I leader di Emgage Action sono attesi alla riunione, secondo le fonti.

CNN ha contattato la campagna di Harris per un commento riguardo alla riunione.

Al contrario, i leader del movimento "Indecisi", nato durante le primarie democratiche di quest'anno in opposizione alla politica dell'amministrazione Biden sulla guerra nella Striscia di Gaza, non sono stati inclusi nella lista degli invitati. All'inizio di agosto, Harris ha interagito con i leader del gruppo durante una foto al Detroit airport.

Il gruppo ha chiesto alla vice presidente di tenere riunioni con le famiglie colpite dalla guerra, dopo il rifiuto della campagna e dei democratici nazionali della loro precedente richiesta per un palestinese-americano che parlasse durante la convention democratica di Chicago quest'estate.

Al momento, il movimento Indecisi ha annunciato che non sosterrà Harris. Tuttavia, hanno avvertito contro il voto per Trump o per i candidati di terze parti negli stati in cui potrebbero apparire sulla scheda elettorale.

Il cofondatore del movimento Indecisi, Abbas Alawieh, ha confermato venerdì che il suo gruppo non era stato invitato all'incontro con Harris. In un post sui social media, Alawieh ha espresso la sua gratitudine per la pressione che sta aiutando a promuovere un maggiore coinvolgimento. Ha invitato la vice presidente a rispettare il diritto internazionale umanitario e la legge degli Stati Uniti fermando la fornitura di armi a Israele per crimini di guerra.

James Zogby, cofondatore dell'Istituto arabo-americano e membro del Comitato nazionale democratico per oltre 30 anni, ha rifiutato un invito a venerdì's incontro con Harris. Zogby ha citato la crescente frustrazione per ciò che ha descritto come una campagna più preoccupata delle apparenze che di affrontare la rabbia e l'ansia tra gli elettori arabo-americani.

Zogby ha fatto parte di una chiamata del mercoledì con l'assistente per la sicurezza nazionale di Harris, Phil Gordon, che la Casa Bianca ha descritto come un incontro virtuale con "leader musulmani, arabi e palestinesi americani" per discutere gli ultimi sviluppi nel Medio Oriente.

“Non è stato fatto alcun passo avanti. Non ero sicuro di quale fosse l'intento, se non quello di dire... che avevano incontrato i leader. Non c'erano leader”, ha detto Zogby della conversazione del mercoledì.

Questa chiamata e altre comunicazioni con la campagna di Harris, nonché quelle di Biden prima, hanno irritato il Democratico di lunga data. Inoltre, l'escalation di Israele in Libano ha anche intensificato la tensione negli stati come il Michigan, dove gli americani di origine libanese hanno fatto parte di una parte cruciale della coalizione democratica.

“Con il Libano in fiamme, hanno un lavoro più grande da fare. E non credo che siano pronti a farlo”, ha detto Zogby della campagna di Harris. “È come cercare di vendere un'auto a qualcuno con il cancro in fase terminale. 'Di cosa stai parlando? Ho cose più importanti in mente in questo momento'.”

Abed Ayoub, direttore esecutivo nazionale del Comitato americano arabo per la lotta alla discriminazione, ha dichiarato che ci sono state numerose riunioni con la campagna e l'amministrazione. Sono consapevoli delle loro preoccupazioni e richieste.

“La nostra posizione e il nostro lavoro sono concentrati sull'ottenere un immediato cessate il fuoco e la fine del genocidio in Palestina e della guerra in Libano”, ha detto Ayoub. Ha anche notato che il suo gruppo ha quasi 130.000 membri attivi, compresi 7.500 nel Michigan.

Questa settimana, il compagno di Harris, il governatore del Minnesota Tim Walz, ha portato il messaggio della campagna all'evento "Un milione di voti musulmani: una via d'uscita" di Emgage Action.

“So che il dolore di questa comunità è profondo. I nostri cuori sono spezzati. La preoccupazione della vice presidente e di Harris e mia - è sulla nostra mente ogni giorno. La portata della morte e della distruzione a Gaza è sconvolgente e devastante. Decine di migliaia di civili innocenti uccisi, famiglie che fuggono in cerca di sicurezza, ancora e ancora”, ha detto Walz all'evento virtuale.

Harris è stata spesso interrotta ai comizi della campagna da manifestanti a favore della Palestina. In questi casi, la vice presidente, che ha parlato della devastazione a Gaza, ha sottolineato che l'amministrazione sta lavorando verso un accordo di cessate il fuoco.

Zogby ha detto venerdì che vuole "desperatamente" che Harris vinca, ma è preoccupato per i tentativi della campagna di gestire la questione.

“Devono dire qualcosa sull'argomento che è sulla mente delle persone”, ha detto Zogby, “e semplicemente non sembrano in grado di parlare di esso”.

Il movimento Indecisi, che critica la posizione dell'amministrazione Biden sulla Striscia di Gaza, non sostiene Harris a causa delle loro preoccupazioni per l'approccio della campagna alla politica del Medio Oriente. Iniziativa di questa settimana, il Michigan, uno stato chiave con una vasta popolazione arabo-americana, ha visto un aumento della tensione tra Israele e i suoi avversari, che potrebbe influire sul sentiment dei votanti.

