In mezzo allo sciopero portuale, c'è un aumento nell'acquisto di carta igienica a causa del panico diffuso.

I social media pullulavano di segnalazioni di scarsità martedì, rivelando spazi vuoti dove avrebbero dovuto esserci rotoli di carta igienica e, in misura minore, asciugamani di carta.

Un individuo della Virginia ha condiviso un post su X, mostrando un'immagine di scaffali vuoti del loro Walmart locale, commentando: "Hanno svuotato la carta igienica al mio Walmart in Virginia. Hoarding della carta igienica 2.0!"

Un altro utente di X nel contea di Monmouth, nel New Jersey, ha pubblicato: "Scaffali di Costco & Target che scarseggiano o sono finiti di asciugamani di carta". Hanno anche menzionato di aver visto persone acquistare carta igienica e acqua in risposta allo sciopero del porto, aggiungendo che sia Costco che Target erano esauriti di carta igienica e asciugamani di carta al mattino.

Tuttavia, lo sciopero del porto che si sta diffondendo dal Maine al Texas non influenzerà la fornitura di questi prodotti.

Le statistiche indicano che oltre il 90% del consumo di carta igienica negli Stati Uniti proviene da fabbriche nazionali, con la restante percentuale importata da paesi confinanti come Canada e Messico. Ciò significa che la maggior parte di questi prodotti viene trasportata via ferrovia o camion, non navi.

Despite the American Forest and Paper Association expressing concerns regarding the potential impact of the strike on its members, the association cited the threat to exports to foreign markets instead of imports. In contrast, the strike could possibly lead to an excess of toilet paper, not a shortage.

Despite this, the fear of a toilet paper shortage triggered a wave of hoarding, fueled by memories of the supply restrictions imposed in 2020 during the pandemic.

Although there may be some product scarcity due to the port strike, these shortages will mainly affect perishable goods, like bananas.

Negli Stati Uniti, i banani sono il frutto più consumato per volume. Circa il 90% della fornitura di banani degli Stati Uniti proviene dalle importazioni, con oltre la metà di queste importazioni che entrano attraverso i porti attualmente in sciopero, secondo l'American Farm Bureau. Più di un quarto di queste importazioni viaggiano attraverso un solo porto a Wilmington, nel Delaware.

Purtroppo, i banani hanno una breve durata di conservazione. Diventano immangiabili entro due settimane dal momento del raccolto e della spedizione ai mercati. Poiché i spedizionieri non sono stati in grado di accumulare un volume significativo prima dello sciopero, non sono stati in grado di soddisfare la domanda prevista.

Al contrario, la carta igienica è altamente durevole e resistente alla decomposizione. Qualsiasi scorta di carta igienica accumulata ora resisterà fino alla prossima ondata di acquisti in panico, anche se ciò accadesse anni dopo. Lo sciopero del porto attuale non ha avuto un impatto significativo sulla fornitura di questo bene durevole.

Date le circostanze dello sciopero del porto, alcune attività potrebbero subire temporanei disordini nelle loro catene di fornitura per i beni deperibili. Ad esempio, l'American Farm Bureau ha riferito che oltre il 90% della fornitura di banani degli Stati Uniti proviene dalle importazioni, con una parte significativa che entra attraverso i porti attualmente in sciopero. Tuttavia, la durabilità della carta igienica garantisce che qualsiasi scorta di carta igienica accumulata rimarrà utilizzabile, minimizzando l'impatto dello sciopero sulle attività che dipendono da questo prodotto.

