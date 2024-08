- In mezzo alle vacanze di Biden e alla campagna politica di Harris, si chiede chi sta guidando gli Stati Uniti.

Dopo alcuni giorni a un comizio politico simile a Rock am Ring o Wacken, si potrebbe sentirsi esausti ma soddisfatti, con un costante fischio nelle orecchie ma soddisfazione nello stomaco. Probabilmente è così che si sente Kamala Harris ora - dopo l'entusiasmante celebrazione senza sosta a Chicago. Dove il Partito Democratico si è autocelebrato, il nuovo candidato alla presidenza e il vice, soprannominato "Allenatore", e tutti gli ex presidenti, e sostanzialmente il revival dalla valle delle lacrime.

Kamala Harris: A Tutto Gas nella Campagna

"Sì, lei Kam" è ora lo slogan dei sostenitori dei Democratici - una sinfonia di "Sì, noi possiamo" di Barack Obama e il nome del vicepresidente. Anche Joe Biden, ancora tecnicamente il presidente e il candidato originale, è riuscito a raccogliere gli applausi alla convention, prima di volare poi in California per qualche R&R. In sostanza: Il presidente si rilassa, il vicepresidente fa campagna - e chi sta attualmente guidando la nave dello stato?

"Joe Biden non è un'anatra zoppa. Non è nemmeno un'anatra. È il presidente legittimo, ma certo non de facto il presidente", scrive il blogger di destra statunitense Jordan Schachtel con apprensione e amarezza, riferendosi all'agenda apparentemente vuota dell'81enne. In effetti, Schachtel afferma che Biden si è praticamente eclissato dopo aver ritirato la sua candidatura alla presidenza: "Lo si vede o sente pochissimo ultimamente".

Alcuni Credono nello Stato Profondo

although the question of who is in control of the country is legitimate, it carries a conspiratorial undertone in some circles. Many US conservatives are convinced that it's not the elected officials who dictate the nation's fate, but shadowy forces working behind the scenes: enigmatic government institutions, billionaire benefactors, foreign powers - the infamous "Deep State". Despite the lack of any concrete evidence or proof of a state within a state, many Americans still believe in its existence.

Vuoi restare informato sulle elezioni USA?

Il team tough sul campo ti tiene aggiornato ogni sabato nella newsletter gratuita "Inside America" sui principali sviluppi e fornisce approfondimenti su come gli americani vedono veramente il loro paese. Dopo aver confermato la tua email, riceverai un'email per confermare la tua iscrizione. Stai tranquillo, i tuoi dati saranno sempre trattati con la massima riservatezza. La domanda rimane: Chi comanda gli USA quando i due capi di stato sono in vacanza e/o fanno campagna? La risposta a questa domanda è piuttosto prosaica: Entrambi Joe Biden e Kamala Harris vengono aggiornati quotidianamente e mantengono un costante contatto con la loro squadra alla Casa Bianca. A questo livello politico, le vacanze significano: solo tre o quattro ore di lavoro invece di 13 o 14. Inoltre, tutto il personale rilevante è occupato a Washington, D.C., con un'eccezione: la legislazione viene sacrificata durante il periodo di vacanza.

Nessun Chiudere il Governo Durante le Elezioni per la Campagna

Biden ha promesso di tornare alla lotta dopo la pausa estiva. "Finirò il lavoro", ha detto firmemente dopo aver rinunciato alla corsa presidenziale. È improbabile che ci sia un chiusura del governo a causa della campagna, soprattutto non in queste elezioni. Perché a differenza dei presidenti degli Stati Uniti che hanno sia fatto campagna che servito (ovvero tutti i predecessori di Biden con un secondo mandato), l'81enne è esentato dal doppio carico della presidenza e della campagna. Per la maggior parte degli americani, è una grande notizia.

Fonte: DPA, Reuters, RollCall.com, Jordan Schachtel, NY1.com

La vittoria di Kamala Harris alle elezioni USA è un motivo di eccitazione tra i Democratici, con "Sì, lei Kam" che diventa uno slogan popolare. Nonostante la pausa, Joe Biden ha ancora un ruolo da giocare, supportando il suo vicepresidente e mantenendo i contatti con la squadra alla Casa Bianca.

Alcuni americani conservatori credono nell'esistenza di uno Stato Profondo, un gruppo ombra che avrebbe il controllo degli affari del paese, nonostante l'assenza di prove concrete a sostegno di questa affermazione.

Leggi anche: