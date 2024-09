In mezzo alle lacrime, la cerchia di amici, parenti, ammiratori e compagni di squadra si riunisce per il funerale congiunto di Johnny e Matthew Gaudreau

Numerosi giocatori NHL, come Sean Monahan, Kevin Hayes, Seth Jones, Cole Caufield, Jack Eichel e il commissario della NHL Gary Bettman, hanno partecipato per ricordare e onorare due giocatori di hockey defunti.

Le casse dei fratelli, adornate con teli bianchi abbinati con croci dorate, erano poste fianco a fianco alla base del pulpito e direttamente visibili ai partecipanti al funerale all'interno della chiesa.

La coppia ha incontrato la loro fine prematura il 29 agosto quando sono stati investiti da un sospetto conducente ubriaco mentre facevano ciclismo su una strada del New Jersey, poche ore prima di dover servire come testimoni dello sposo al matrimonio della loro sorella a Philadelphia.

Le mogli di Matthew e Johnny sono salite sul palco durante il servizio funebre.

Madeline, la vedova di Matthew Gaudreau, ha espresso attraverso le lacrime di sentirsi "incastrata in una situazione da incubo" dalla quale non riusciva a svegliarsi questa settimana. "Mi sento intorpidita, arrabbiata, addolorata, benedetta allo stesso tempo."

Madeline aspetta il primo figlio della coppia.

Durante il suo tributo, Meredith, la vedova di Johnny Gaudreau, ha rivelato di essere al nono settimana di gravidanza con il terzo figlio della coppia.

" despite losing my husband far too soon, I still feel like the luckiest woman on earth to be his wife," ha detto.

Johnny Gaudreau, 31 anni, è stato un punto di riferimento nella NHL per 11 stagioni, rappresentando i Calgary Flames e i Columbus Blue Jackets. Ha segnato 243 gol in carriera e ha accumulato 743 punti, partecipando a sette All-Star Game.

Meredith ha espresso gratitudine verso coloro che hanno sostenuto Johnny durante il suo periodo a Calgary. "He will always be a Flame, and I am proud of that. I am proud to call Calgary my second home as well."

È diventata particolarmente emotiva quando ha parlato della città in cui suo marito ha scelto di giocare a partire dal 2022.

"To Columbus and our Blue Jackets family. I am heartbroken that I won't have more time in your wonderful city with John."

Si è ricordata di come i loro due figli siano nati mentre il marito giocava in città.

"The memories we made in Columbus as a growing family are the best years of my life."

Mentre parlava con il marito defunto, Meredith ha detto, "I miss you so much, and I love you. You are my forever, and I cannot wait until we are all reunited again. Please watch over us."

I fratelli hanno lasciato il loro segno sul ghiaccio a Boston College, giocando insieme nella stagione 2013-14.

Matthew Gaudreau, 29 anni, ha avuto una carriera professionale di cinque stagioni oltre al college.

Il pastore Tony Penna, vice presidente associato e direttore del ministero sul campus di Boston College, ha parlato alla congregazione durante il servizio, evidenziando la solida base familiare dei fratelli.

"They attended the right school. Not Gloucester Catholic High School or BC. They attended the Gaudreau School."

La folla è scoppiata a ridere.

Fr. Penna ha continuato, "That's true.

"They had the best educators. They had the best professors - Guy and Jane (Johnny e Matthew's parents). 'Cause they taught their kids how to love."

Il servizio è stato trasmesso in diretta sul sito dei Blue Jackets.

La folla addolorata ha applaudito calorosamente mentre varie figure NHL hanno condiviso le loro storie sull'amore dei fratelli per lo sport. La loro passione condivisa per il hockey li ha riuniti, anche nella loro prematura dipartita.

Tifosi e colleghi hanno celebrato i successi dei fratelli sul ghiaccio, riconoscendo i loro contributi significativi al mondo dello sport.

