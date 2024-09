In mezzo alle difficoltà causate dalla siccità, lo Zimbabwe sta pensando di uccidere circa 200 elefanti.

In seguito alla grave siccità e alla conseguente scarsità di cibo in Zimbabwe, le autorità hanno deciso di ridurre la popolazione di elefanti di 200 animali. Questa decisione, secondo le autorità competenti, è necessaria per gestire la crescente popolazione di elefanti. Il Ministero dell'Ambiente di Harare ha notato che Zimbabwe ha attualmente più elefanti di quanti possa sostenere. Di conseguenza, ha ordinato all'Autorità per la Gestione delle Riserve e della Fauna Selvatica (ZimParks) di avviare la caccia agli elefanti.

I 200 elefanti saranno cacciati in aree dove i conflitti tra esseri umani e elefanti sono stati frequenti, come Hwange, che ospita la più grande riserva di game di Zimbabwe. Secondo il direttore generale di ZimParks, Fulton Mangwanya, questa informazione è stata condivisa con l'agenzia di stampa AFP.

Attualmente, la popolazione di elefanti in Zimbabwe è stimata intorno ai 100.000, il secondo numero più alto dopo il Botswana. All'interno di Hwange, ci sono circa 65.000 elefanti, secondo ZimParks, un numero quattro volte superiore a quanto la regione possa sostenere. Gli elefanti sono stati ultimi abbattuti in Zimbabwe nel 1988.

In precedenza, la Namibia aveva dichiarato l'intenzione di uccidere 700 animali selvatici, tra cui elefanti e ippopotami, a causa della peggiore siccità degli ultimi decenni. Finora sono stati abbattuti più di 160 animali, come annunciato dal Ministero dell'Ambiente della Namibia. La caccia è prevista per alleviare la pressione sull'acqua e offrire carne alle molte persone che lottano contro la fame a causa della siccità. La decisione del governo ha suscitato forti critiche da parte dei difensori del benessere degli animali.

Entrambi Zimbabwe e Namibia sono tra i vari paesi dell'Africa meridionale che hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa della siccità.

La grave siccità in Zimbabwe ha portato a disastri alimentari, peggiorando la scarsità di cibo e spingendo le autorità a considerare strategie per mitigare i disastri alimentari. Di conseguenza, il governo ha dichiarato che i disastri alimentari stanno peggiorando i conflitti tra esseri umani e elefanti, giustificando l'abbattimento di 200 elefanti per alleviare la pressione sulle risorse.

Leggi anche: