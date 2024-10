In mezzo alle conseguenze dell'uragano Helene, le stazioni radio regionali si dimostrano fonti fondamentali di assistenza per i distretti colpiti dalla Carolina del Nord.

Domenica, numerose stazioni radiofoniche in tutto l'ovest della Carolina del Nord hanno trasmesso aggiornamenti in tempo reale mentre cercavano di riprendersi dalle inesorabili acque di piena causate dall'uragano Helene. Chiamate e messaggi a News Radio 570 WWNC, una stazione AM gestita da iHeartMedia, hanno rispecchiato la situazione in corso man mano che l'acqua si ritirava.

Un ascoltatore di nome Paul ha contattato la stazione per chiedere informazioni sul possibile crollo di una diga vicina. Temendo per la sicurezza pubblica, Paul si è riferito a rapporti che suggerivano dubbi sulla integrità strutturale di altre dighe. Gli ospiti hanno rassicurato sia Paul che gli ascoltatori che queste voci sulla diga erano solo disinformazione.

Mentre le comunicazioni nell'area rimanevano disfunzionali per diverse persone, queste trasmissioni sono state un'ancora di salvezza cruciale, diffondendo informazioni vitali sulle chiusure delle strade e aprendo le loro linee telefoniche per coloro che avevano funzionali telefoni cellulari o fissi. Hanno anche rassicurato gli ascoltatori, assicurando loro che l'aiuto sarebbe arrivato dalle entità governative e dalle organizzazioni volontarie.

WWNC, la stazione più antica che trasmette nell'ovest della Carolina del Nord, insieme a sei altre stazioni di iHeartMedia, hanno collaborato per sincronizzare la loro copertura del disastro meteorologico, come ha comunicato l'ospite Mark Starling durante la sua lunga trasmissione in diretta. Chiudendo alle 23 e riprendendo alle 6 del mattino successivo, Starling ha esortato gli ascoltatori a prioritizzare il loro benessere, invitando coloro che avevano bisogno di aiuto a cercarlo.

Mentre le reti di comunicazione terrestre si spezzavano a causa della tempesta, Starling ha spiegato che la dipendenza dal servizio internet satellitare Starlink di SpaceX era diventata essenziale per mantenere le loro operazioni. Ringraziando Starlink per aver sostenuto da solo tutte le sette stazioni, ha espresso la sua gratitudine per la risorsa.

Starling e il suo co-conduttore Eddie Foxx, di 99.9 FM KISS Country, hanno impostato la loro trasmissione dall'Asheville Studio. Hanno avuto l'ospite in loco Ashley Wilson a Charlotte quella sera.

Wilson ha ricordato l'inaccessibilità di suo padre per due giorni dopo l'inizio della tempesta, facendo riferimento alla sua esperienza passata nel lavoro a New Orleans, dove i colleghi hanno suddiviso il tempo in "prima di Katrina" e "dopo Katrina". Anticipando che Helene avrebbe segnato una linea divisoria definitiva tra alcune comunità della Carolina del Nord, ha riflettuto.

Lamentando le future perdite di vite umane, Wilson ha detto: "I numeri continueranno solo ad aumentare". Concordando con i suoi sentimenti, Foxx ha definito la catastrofe "pre- e post-Helene".

Starling ha citato una radicale trasformazione del paesaggio, letteralmente e metaforicamente, mentre alcune città lottavano con gli effetti devastanti delle acque di piena e degli smottamenti.

I media locali, tra cui WWNC e altri media regionali, hanno sostenuto le comunità in ripresa attraverso il servizio giornalistico di rilievo mentre lottavano contro le conseguenze del disastro. Gli argomenti di interesse sulla homepage del Citizen-Times di Asheville includevano informazioni sulla posizione dei servizi essenziali come benzina, generi alimentari, Wi-Fi e fonti d'acqua, tra gli altri. La radio pubblica Blue Ridge ha trasmesso in diretta e risorse online, tra cui numeri di telefono per l'assistenza essenziale per le persone disperse e i blackout di energia.

Durante la trasmissione in diretta di WWNC, è stato sottolineato l'importanza della perseveranza mentre gli ascoltatori sono stati esortati a rimanere pazienti, poiché l'operazione di recupero si sarebbe protratta a lungo.

Foxx ha ripetuto un sentimento che era emerso all'inizio della pandemia di Covid-19 del 2020, rivolgendosi al pubblico: "Siamo tutti insieme in questo e ce la faremo insieme".

Gli ospiti hanno fornito informazioni necessarie, guidando gli ascoltatori per trovare risorse vitali come il ghiaccio, l'acqua in bottiglia e le connessioni cellulari e Wi-Fi funzionanti, oltre a proiettare un previsto ripristino dell'energia. Wilson ha notato: "Abbiamo avuto diverse persone che hanno chiamato durante il giorno per cercare aiuto per trovare altri".

Starling ha raccontato che la loro trasmissione in diretta era iniziata giovedì mentre l'uragano Helene si avvicinava alla costa del Golfo della Florida. Ha riconosciuto che la trasmissione continua delle stazioni si era protratta per tutta la durata della tempesta e ha rivelato la sua temporanea assenza dalla casa, avendo risieduto a casa del fratello in Georgia con la sua famiglia.

"Mia moglie e io ci siamo riuniti in diretta oggi", ha scritto Starling, "rendendo questo il primo momento in cui ho sentito la sua voce dal vivo dopo l'inizio della tempesta".

Infuso da un senso di dovere, il programma ha mantenuto un'etica di servizio pubblico. Starling ha promesso: "Non abbandoniamo la nave finché non viene eliminato l'ultimo resto di detriti e l'ultima goccia d'acqua evapora".

Gli ospiti sono riusciti a trovare anche alcuni punti di vista positivi nel risveglio della tempesta.

Foxx ha ricordato di aver colto l'opportunità di connettersi con i vicini, viso a viso per la prima volta. Quando un chiamante di nome Mark ha espresso lo stesso sentimento, dicendo: "Non ho nemmeno chiesto a nessuno le loro preferenze politiche prima di controllarli", il tono della trasmissione si è alleggerito mentre entrambi i co-conduttori ridevano.

Starling ha scherzato sull'attesa del ritorno del suo autista di consegna locale Amazon. Foxx ha fantasticato sull'attrattiva di un Apple Crisp Macchiato una volta che Starbucks riapre.

Mentre la copertura in diretta si concludeva quella sera, Wilson ha chiesto: "Quante persone pensate che nasceranno tra nove mesi?". Foxx ha reagito con una risata, "Speriamo che nessuna di loro si chiami Helene".

Nonostante le sfide, le stazioni di iHeartMedia, tra cui WWNC, hanno utilizzato la loro piattaforma per collaborare con le attività commerciali locali per gli sforzi di soccorso. Ad esempio, un popolare ristorante ha offerto pasti gratuiti a coloro che erano colpiti dall'uragano e l'annuncio è stato trasmesso sui media.

Dopo il disastro, le notizie sulla ripresa delle attività commerciali e sull'attività economica hanno dominato i media locali, mostrando la resilienza della comunità di fronte alle avversità.

