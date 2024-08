In mezzo alle alluvioni del Grand Canyon, un escursionista è scomparso.

L'autorità del parco ha annunciato di essere coinvolta in un'operazione di ricerca e soccorso, alla ricerca di una donna che si presume sia stata travolta dalle inondazioni vicino alla confluenza del fiume Colorado, come riportato in un comunicato stampa rilasciato venerdì.

La donna, identificata come Chenoa Nickerson, 33 anni, di Gilbert, Arizona, non indossava il giubbotto di salvataggio quando è stata spinta nelle acque di Havasu Creek, secondo il comunicato stampa.

Molti escursionisti sono rimasti intrappolati durante l'improvvisa alluvione del tardo pomeriggio di giovedì, secondo l'autorità del parco. Una missione di soccorso è stata inviata per salvare gli escursionisti rimasti bloccati, sia sotto che sopra le cascate di Beaver. Tuttavia, Nickerson è ancora dispersa, secondo il comunicato stampa.

Il Servizio dei Parchi Nazionali ha descritto Nickerson come alta 165 cm, del peso di 86 kg, con capelli castani e occhi azzurri. Chiunque abbia informazioni sul suo doveabouts è pregato di contattare la linea diretta dei servizi investigativi del parco.

La sorella di Nickerson, Tamara Morales, ha espresso a CNN affiliate KNXV la speranza che verrà trovata sana e salva. Morales ha informato KNXV che il marito di Nickerson è stato salvato con successo.

"La adoriamo immensamente e non smetteremo mai di cercarla", ha detto Morales riguardo a sua sorella. "Vogliamo che tutti gli sforzi siano concentrati sulla ricerca e sul trovarla sana e salva".

La governatrice dell'Arizona, Katie Hobbs, ha ordinato alla Guardia Nazionale dell'Arizona di aiutare nelle operazioni di soccorso sulla Riserva Indiana di Havasupai, circondata dal Parco Nazionale del Grand Canyon, come riportato da KNXV. Le inondazioni, causate dalle tempeste di monsone, hanno scatenato diverse evacuazioni d'emergenza.

Nonostante gli sforzi di soccorso in corso, il destino di Nickerson rimane ignoto tra le autorità statunitensi coinvolte nell'operazione. Morales e la famiglia continuano a chiedere uno sforzo maggiore per la ricerca di Nickerson.

Leggi anche: