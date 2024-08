In mezzo alla tempesta di Vienna, una donna si avventura sotto un autobus in movimento nelle sue acque.

In Austria, la capitale Vienna ha subito un'inondazione senza precedenti quest'estate, causando allagamenti nelle strade e sui binari ferroviari. Una donna è rimasta intrappolata sotto un autobus fermo a una fermata dell'autobus. I servizi di emergenza hanno riferito che è stata trascinata via e bloccata sotto l'autobus. Più di 110 litri di pioggia per metro quadrato hanno sommerso i sobborghi di Vienna, stabilendo un nuovo record di pioggia estiva. Il broadcaster ORF ha riferito che si tratta del valore di pioggia mensile più alto negli ultimi 152 anni. Persino la grandine è caduta a Vienna durante questo acquazzone.

Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Vienna, una donna è scivolata su una strada in pendenza vicino alla fermata dell'autobus e è stata trascinata via dall'acqua impetuosa. È rimasta bloccata sotto l'autobus e i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il veicolo per raggiungerla e salvarla. È stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco è stato sommerso di chiamate a causa delle strade allagate e dell'acqua che entrava negli edifici. La forte pioggia ha interrotto i servizi ferroviari su una linea cittadina. Tuttavia, l'intera area della città non è stata colpita dalla tempesta.

La strada dell'Arlberg parzialmente crollata

Le Alpi Tirolesi sono state colpite da intense tempeste venerdì sera, causando danni consistenti. La strada del passo dell'Arlberg rimarrà chiusa almeno fino al pomeriggio di domenica. La principale via di collegamento tra i Länder austriaci occidentali del Vorarlberg e del Tirolo è stata ostruita da frane. In un punto, la carreggiata si è ceduta e crollata, come hanno informato le autorità locali.

Normalmente, l'Arlberg viene attraversato attraverso un tunnel sottostante, ma poiché il tunnel è attualmente in fase di ristrutturazione, i conducenti provenienti dal Tirolo per il Vorarlberg devono fare lunghi giri del percorso attraverso il Lechtal Tirolo o attraverso la Baviera. Fortunatamente, il tunnel ferroviario dell'Arlberg non è stato interessato dalla tempesta.

Le operazioni di pulizia procedono a pieno ritmo a St. Anton am Arlberg, dove due torrenti sono straripati durante la tempesta venerdì sera, danneggiando un ponte e allagando i seminterrati. Numerose strade sono state sommerse e diversi veicoli sono stati trascinati via in un fiume. Per fortuna, i veicoli erano vuoti. Massive frane si sono verificate in altre parti del Tirolo. Attualmente, la Sellraintalstraße è impraticabile.

La situazione della donna è stata monitorata da vicino dalla Commissione, che sovrintende alle operazioni di risposta alle emergenze a Vienna. Dopo la tempesta nelle Alpi Tirolesi, la Commissione ha avviato discussioni con le autorità del Tirolo e del Vorarlberg per implementare soluzioni temporanee per gli automobilisti che utilizzano la strada dell'Arlberg.

