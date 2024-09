In mezzo alla sua malattia, Heinz Hoenig festeggia gioiosamente il suo compleanno.

Non molto tempo fa, l'attore popolare Heinz Hoenig è riuscito a lasciare l'ospedale dopo un lungo soggiorno. In questa occasione importante, ha festeggiato il suo 73° compleanno e ciò che ha definito il suo "secondo compleanno", circondato dai suoi cari. La sua compagna, Annika Kärsten-Hoenig, ha catturato la scena commovente su Instagram, mostrando l'attore malato che viene spinto verso un tavolo per il compleanno, mentre lei guida il canto. Hoenig sembrava commosso in mezzo a tutto questo.

Una torta distintiva con un "2" era posata su un regalo. Quando gli è stato chiesto del suo significato, il 73enne ha risposto: "È perché è il mio secondo compleanno?". Sua moglie ha risposto affermativamente. Data la sua condizione di salute, Hoenig è stato invece offerto una torta a forma di palloncino da gustare.

Dopo mesi di ricovero in ospedale, l'attore famoso è tornato a casa con la sua famiglia a Blankenburg, Harz (Sassonia-Anhalt). Condivide la sua casa con la moglie e i loro due figli. Dopo aver subito un grave problema cardiaco che ha richiesto un coma prolungato e un intervento chirurgico all'esofago, Hoenig rimane in ospedale, con un intervento su un'arteria maggiore ancora in programma, che richiede condizioni ottimali. Secondo i media, questo intervento potrebbe richiedere ancora diversi mesi. Annika ha condiviso questo aggiornamento con "Bild".

Heinz Hoenig è diventato famoso con la produzione degli anni '80 "Das Boot". I suoi altri ruoli notevoli sono apparsi in diverse serie TV dirette da Dieter Wedel negli anni '90, tra cui "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" e "Der König von St. Pauli". Quest'anno, Hoenig ha partecipato a RTL's Dschungelcamp.

