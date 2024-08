In mezzo alla polemica che circonda un controverso carro, un'organizzazione musulmana indiana americana decide di ritirarsi dalla partecipazione alla parata.

Imtiaz Siamwalla, a capo della comunità musulmana indiana in Nord America, ha comunicato con gli organizzatori della sfilata sabato, dettagliando la loro decisione di ritirare la loro partecipazione con un float.

"Con il cuore pesante, siamo costretti a ritirare a causa di preoccupazioni sull'autenticità della sfilata," ha espresso il gruppo.

Siamwalla ha condiviso con CNN che il piano era di partecipare all'evento annuale sulla Madison Avenue a Manhattan, ma hanno riconsiderato dopo la loro incapacità di convincere gli organizzatori a escludere un float controverso.

Il float in questione raffigura una replica del Ram Janmabhoomi Mandir, un tempio induista costruito sulle rovine di una moschea del 16° secolo. La distruzione della moschea ha scatenato disordini in tutto il paese nel 1992, portando alla morte di più di 2.000 persone, come riportato in precedenza da CNN.

"Date le circostanze, percepiamo questo come un atto di biasimo contro i musulmani," ha dichiarato Siamwalla.

"La politica in India dovrebbe rimanere in India," ha aggiunto. "Arrivando in America, si diventa americani, incarnando i valori di tolleranza e inclusività. Il float non avrebbe mai dovuto essere incluso nella sfilata."

Siamwalla ha continuato, "La devastazione causata dalla folla che distruggeva la moschea nel 1992 non è stata una questione leggera per i musulmani."

Non solo i musulmani indiani hanno espresso preoccupazioni sull'inclusione del float. Ajit Sahi, direttore dell'Advocacy del Indian American Muslim Council, ha accusato gli organizzatori della sfilata di permettere alle credenze estremiste induiste di contaminare la celebrazione dell'indipendenza e della laicità.

"Come hindù, dal profondo del mio cuore, respingo il fondamentalismo e l'estremismo hindù," ha detto Sahi.

"Certi hindù in America e in India si oppongono a questo tempio, riconoscendo che porta con sé la politica. Questo tempio non è religione, questo tempio non è cultura," ha ulteriormente chiarito Sahi.

Siamwalla ha rivelato che il float della comunità musulmana indiana del Nord America era stato inizialmente progettato per evidenziare i successi dei musulmani, con fotografie di figure importanti della storia indiana e cartelli con messaggi come "Orgogliosi di essere indiani, orgogliosi di essere musulmani" e "Inclusione, uguaglianza, unità: i musulmani rafforzano l'India."

Siamwalla ha visto il float del Ram Mandir come un simbolo politico destinato a intimidire i musulmani che partecipavano alla sfilata.

"Vogliono mostrare alle minoranze - possiamo farlo anche nel nostro paese; tutto questo è per l'intimidazione," ha dichiarato Siamwalla.

Tuttavia, gli organizzatori della sfilata hanno rifiutato le richieste di rimuovere il float, spiegando che celebrava la consacrazione di un importante punto di riferimento per centinaia di milioni di hindù, come riportato dall'Associated Press.

Altri gruppi hanno invitato gli organizzatori a escludere il float, considerandolo un'ovvia politicizzazione di un evento destinato a celebrare il popolo indiano piuttosto che la loro politica.

Il sindaco di New York City Eric Adams, che ha partecipato alla sfilata negli anni precedenti, è atteso per mancare quest'anno. Adams ha criticato l'inclusione del float durante una conferenza stampa non correlata la scorsa settimana.

"Nessuno dovrebbe propagare conversazioni odiose durante queste sfilate," ha detto Adams. "Se un float o un individuo che promuove l'odio è presente, non dovrebbero partecipare."

Siamwalla ha espresso a CNN che, nonostante il loro piano iniziale di partecipare, non potevano sostenere la sfilata a causa dell'inclusione di un float controverso legato al Ram Janmabhoomi Mandir, che ha un significato storico ed emotivo per i musulmani. Data la presenza del float, lo hanno considerato un atto di biasimo contro la loro comunità e, in quanto americani, credevano nei valori di tolleranza e inclusività.

