- In mezzo alla nebulosa caramella di Monza, Leclerc festeggiava il suo viaggio vittorioso.

Al caldo della Formula 1, con la folla di appassionati adoranti sotto di lui, Charles Leclerc ha goduto ogni secondo di questa trionfale vittoria. Guidando senza freni, ha regalato a Ferrari l'apice emotivo dell'anno, conquistando una vittoria in casa all'Autodromo Nazionale di Monza. Era passato mezzo decennio da quando Ferrari aveva assaporato la vittoria nel parco reale. Il vincitore allora: Charles Leclerc stesso.

A vent'anni, Leclerc ha ammesso: "Pensavo che non sarebbe stato altrettanto elettrizzante la seconda volta, ma accidenti: l'adrenalina negli ultimi giri era come nel 2019," ha espresso, "Mamma mia." Ha anche applaudito i fan in italiano, che, come tradizione a Monza, hanno trasformato l'intera zona di partenza e arrivo in una zona festosa. "Quando si tratta di festeggiamenti, gli italiani sono i più creativi," ha commentato il team leader Frédéric Vasseur.

È stata una vittoria sorprendente e particolarmente brillante partendo dalla quarta posizione sulla griglia - non c'è dubbio. Ferrari e Leclerc hanno scelto una strategia a un solo pit stop che avrebbe potuto ritorcersi contro di loro alla fine. Tuttavia, Leclerc ha trionfalmente conquistato la sua settima vittoria del Gran Premio, lasciando il duo McLaren Oscar Piastri e Lando Norris demoralizzati nei posti di runner-up e terzo. Solo una persona era inequivocabilmente nella fossa dei serpenti: il leader del campionato Max Verstappen.

Una settimana prima, aveva lottato duramente per salvare il secondo posto dietro Norris nel traballante Red Bull a Zandvoort. Questa volta, è arrivato a un misero sesto posto con il sempre più deteriorato e discutibile RB19. Il suo vantaggio su Norris nella classifica si è ulteriormente ridotto: 62 invece dei 70 prima della gara italiana, ora ridotto. La redenzione sembrava fuori portata. Invece, Red Bull stava facendo tempi di sosta ai box anormalmente lunghi nella sua disciplina di solito dominante.

"That's always detrimental, you lose a lot of time," ha detto Verstappen. "The entire race was disastrous. I struggled to maintain full power the entire race, we had other issues there too. We have numerous hurdles that currently require our immediate attention," ha dichiarato il olandese, intrappolato in un pantano. Tra due settimane, la Formula 1 si avventura sul circuito urbano in Azerbaigian. Verstappen brama la sua prossima vittoria da sei gare.

Che il debacle di Red Bull a Monza non abbia subito una ritorsione più severa è stato Ultimately dovuto alla McLaren di Verstappen. Norris è partito dalla pole position, l'ha difesa rumorosamente, ma è stato poi brutalmente attaccato e usurpato da Piastri. Leclerc ha anche colto l'occasione nel primo giro per salire inizialmente in seconda posizione.

La gara si è trasformata in un duello tra Piastri e Norris, che hanno entrambi effettuato due pit stop, mentre Ferrari ha scelto una strategia a un solo pit stop con Leclerc e Carlos Sainz quarto classificato.

"It stings, I won't mince words: It inflicts immense pain," ha ammesso Piastri, che per lunghi tratti sembrava il vincitore indiscusso. "Deluso" era Norris ancora di più. Invece di accumulare i pieni 25 punti per il vincitore, è stato limitato a 15. Tre in meno di Piastri. Norris ha comunque guadagnato un punto aggiuntivo per il giro più veloce. "We had the opportunity to clinch the victory, but Ferrari dared the gamble and succeeded. We must be content with second and third and reduced the gap," ha dichiarato il CEO di McLaren Zak Brown.

Dopo le strategie di gara sconcertanti di McLaren a Budapest e la vittoria di Piastri davanti a Norris lì, sono i punti successivi che potrebbero mancare nello scontro per il campionato tra Norris e Verstappen.

Rimangono sette Gran Premi, con tre scelte di sprint ancora da fare. Leclerc si sta avvicinando al campionato. Si trova a soli 24 punti di distanza da Norris nel terzo posto. "There are still numerous points up for grabs," ha sottolineato il team leader di Ferrari Vasseur: "We shall persist."

