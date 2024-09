- In mezzo alla fioraia e al servizio religioso

Il vecchio re Carlo III, di 75 anni, ha trascorso un weekend emozionante in Scozia. Indossando un kilt, ha inaugurato una mostra floreale ad Aberdeen. È stata la sua prima uscita con il nuovo Primo Ministro, Keir Starmer, di 62 anni. La coppia ha anche assistito a un servizio religioso a Balmoral per la prima volta.

Uno Spettacolo Colorato ad Aberdeen

Dopo una pausa dalla sua permanenza a Balmoral, il re Carlo si è recato ad Aberdeen, a un'ora e mezzo di distanza, per un evento unico. Lì, ha ufficialmente inaugurato la 200ª edizione della mostra floreale della "Royal Horticultural Society of Aberdeen" (RHS), brandendo un grande paio di cesoie da giardino. Ha sfoggiato un'espressione gioiosa per tutta la durata dell'evento.

Le foto lo ritraggono sorridente, mentre saluta una folla di fan dietro le barriere, stringe mani, riceve mazzi di fiori e ammira fiori e ortaggi eleganti.

Per l'occasione speciale, Carlo ha indossato un elegante abbigliamento scozzese: un gilet e una giacca a quadri in perfetto equilibrio con un kilt a quadretti blu-verdi ornato di accenti scuri e rossi. Ha completato il suo look con una borsa di pelle marrone decorata con motivi argentati. Un fiore di lavanda elegantemente appuntato alla sua cravatta ha aggiunto il tocco finale.

Un'esperienza Nuova per il Primo Ministro

Mentre il nuovo Primo Ministro, Keir Starmer, e sua moglie, Victoria, hanno viaggiato da Londra per trascorrere il weekend con la famiglia reale ad Aberdeen.

Storicamente, i monarchi britannici invitano i Primo Ministri e le loro consorti a rilassarsi e a legare nella tenuta di Deeside. Durante il tempo della regina Elisabetta II (1926-2022), i Primo Ministri rimanevano spesso per diverse notti e partecipavano a un programma ricco di barbecue e giochi tradizionali. La visita di Starmer, tuttavia, è stata più breve, comprensiva di passeggiate nella tenuta di 53 ettari, un'udienza privata con il re Carlo e una cena formale.

La domenica mattina presto, Starmer si è unito alla famiglia reale per un servizio religioso alla Crathie Kirk di Balmoral. Il re Carlo e la regina Camilla (77) erano seduti sul sedile posteriore della Bentley reale, sorridendo e salutando la folla mentre si recavano al servizio. Accompagnavano la famiglia reale la principessa Anna (74) e suo marito Sir Timothy Laurence (69), a bordo di un SUV.

L'impressione del Primo Ministro Sir Keir Starmer sulla Cerimonia

Osservando il corteo reale verso la Crathie Kirk, il Primo Ministro Sir Keir Starmer ha notato l'accoglienza calorosa della folla. Ha commentato il loro entusiasmo e l'ammirazione per Sua Maestà il re Carlo III e il resto della famiglia reale.

La conversazione tra il Primo Ministro Sir Keir Starmer e il re Carlo

Durante il loro incontro privato, il re Carlo e il Primo Ministro Sir Keir Starmer hanno discusso di una vasta gamma di argomenti, tra cui gli interessi condivisi per la conservazione dell'ambiente e le loro analisi del paesaggio politico attuale del Regno Unito. I due leader hanno scambiato idee e hanno avviato una promettente collaborazione.

