In mezzo alla caccia al tiratore dell'I-75, gli studenti scelgono di restare una settimana, con le forze dell'ordine che incoraggiano i residenti a stare lontani da determinate attività all'aperto.

La caccia all'uomo per Joseph Couch, un 32enne, è entrata nel suo settimo giorno mentre le autorità si addentrano nella selvaggia e imponente wilderness del Daniel Boone National Forest nell'est del Kentucky.

Couch è accusato di aver ferito cinque persone in un poligono di tiro dopo aver inviato un messaggio che diceva: "Vado a uccidere molte persone. Beh, almeno ci proverò."

"Questa è una persona che crediamo sia ancora armata e sarebbe estremamente difficile da localizzare," ha dichiarato il governatore del Kentucky Andy Beshear giovedì. "Vogliamo assicurarci che non vengano perse altre vite durante questa operazione."

La caccia è stata complicata dal terreno difficile, inclusi sinkhole e caverne. La vegetazione è così fitta che gli ufficiali hanno dovuto usare machete per aprirsi un varco.

La vasta foresta copre un'area di 1.106 miglia quadrate - più grande di both Los Angeles e New York City combinate.

"Non abbiamo alcuna prova che Mr. Couch abbia lasciato l'area," ha commentato il sergente maggiore della polizia statale del Kentucky Scottie Pennington.

"Chiediamo cortesemente - se vi trovate in quell'area - di sospendere le vostre attività."

La polizia statale del Kentucky ha richiesto ai residenti di astenersi dall'escursionismo e dalla caccia nella foresta mentre la caccia all'uomo per il sospetto sparatore di massa costringe le attività commerciali a chiudere i battenti ai clienti.

Una pioggia di proiettili colpisce i viaggiatori

La sparatoria è iniziata intorno alle 5:30 p.m. di sabato a Laurel County, circa nove miglia a nord di London, Kentucky.

In cima a un dirupo, il tiratore ha scatenato una tempesta di proiettili sull'I-75, colpendo una dozzina di veicoli, secondo le autorità.

Cinque persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Quattro delle vittime sono state dimesse dall'ospedale e la quinta dovrebbe riprendersi, ha dichiarato Beshear giovedì.

Tuttavia, ha sottolineato l'urgenza di donazioni di sangue. Il governatore e sua moglie hanno donato sangue giovedì, incoraggiando il pubblico a fare lo stesso.

La carneficina sull'I-75 ha segnato la seconda ondata di sparatorie interstatali in una settimana. Nel Washington state, cinque persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco e un'altra è stata colpita da vetri rotti durante una serie di sparatorie lungo l'I-5 nelle aree di Seattle e Tacoma.

Mentre le sparatorie di massa interstatali possono sembrare rare, le sparatorie di massa sono diventate un evento quotidiano nella vita americana.

Almeno 389 sparatorie di massa si sono verificate finora quest'anno, secondo il Gun Violence Archive, che definisce le sparatorie di massa come incidenti in cui quattro o più persone vengono ferite. Ciò si traduce in più di 1,5 sparatorie di massa al giorno.

Prima della sparatoria del Kentucky, il presunto sparatore avrebbe inviato un messaggio: "Vado a uccidere molte persone. Beh, almeno ci proverò," come riportato nel mandato di arresto.

Successivamente - meno di mezz'ora prima che le sparatorie iniziassero - Couch avrebbe inviato un altro messaggio: "Mi ucciderò dopo," secondo il mandato di arresto.

Tuttavia, il movente dietro la carneficina rimane sconosciuto.

Gli studenti saltano i giorni di scuola e le attività commerciali assicurano i loro locali con un sospetto ancora a piede libero

Mentre le squadre di ricerca attraversano il Daniel Boone National Forest - che si estende su 21 contee del Kentucky - almeno tredici distretti scolastici locali hanno cancellato almeno un giorno di scuola questa settimana.

A Laurel County - il luogo della sparatoria di massa - gli studenti sono stati tenuti a casa per un quinto giorno consecutivo venerdì. Laurel County Public Schools ha passato a didattica a distanza giovedì e venerdì.

Alcune attività commerciali stanno prendendo precauzioni, come "offrire solo servizi drive-through e chiudere le porte," ha dichiarato il capo della polizia di Laurel County John Root questa settimana.

Nessun periodo di attesa per le vendite di armi in Kentucky

Come la maggior parte degli stati, il Kentucky non impone un periodo di attesa obbligatorio per i compratori prima di acquistare un'arma da fuoco, secondo Everytown Research & Policy.

Poche ore prima delle sparatorie sull'I-75, Couch ha acquistato legalmente un AR-15 insieme a un mirino e 1.000 munizioni, ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Laurel.

Il giorno successivo alla sparatoria, le autorità hanno scoperto un AR-15 che si presume sia stato utilizzato negli attacchi, ha rivelato il portavoce dello sceriffo della contea di Laurel Deputy Gilbert Acciardo.

"È stato trovato in un'area boschiva adiacente all'interstatale, in una posizione da cui avrebbe potuto sparare verso l'interstatale da quel punto boscoso," ha spiegato Acciardo.

Le autorità hanno scoperto un veicolo registrato a Couch vicino a una strada forestale di servizio all'uscita 49, contenente un astuccio per armi vuoto. Gli investigatori hanno trovato anche diverse riviste completamente cariche.

Rimane sconosciuto quante altre armi il presunto sparatore possedesse. Tuttavia, Couch deve essere considerato armato e pericoloso, ha confermato l'ufficio dello sceriffo giovedì sera.

Una ricompensa combinata di 35.000 dollari è offerta per informazioni che portino all'arresto e alla condanna del sospetto.

"Abbiamo ricevuto numerosi suggerimenti da diversi stati," ha dichiarato Pennington. "Invitiamo questi suggerimenti a continuare ad arrivare perché non si sa mai, un piccolo pezzo di informazione potrebbe condurci all'arresto."

CNN’s Gloria Pazmino, Melissa Alonso, Andy Rose, Lauren Mascarenhas, Zoe Sottile, Emily Smith, e Elizabeth Wolfe hanno contribuito a questo report.

Il governo e le autorità locali invitano tutti nella zona a stare al sicuro e ad evitare attività come escursionismo e caccia, mentre continuano la caccia all'uomo per Joseph Couch, il sospetto sparatore di massa. Senza prove che Couch abbia lasciato il Daniel Boone National Forest, la comunità è in allerta massima. Le operazioni per localizzare Couch sono complesse a causa dell'ampiezza e del terreno difficile della foresta, rendendo fondamentale la collaborazione e il rispetto delle precauzioni necessarie per tutti.

