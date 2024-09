- In mezzo al tumulto, il presidente del Venezuela ha scelto di celebrare il Natale.

In piena crisi politica in Venezuela, il presidente autoritario Nicolás Maduro anticipa il Natale di circa due mesi e mezzo. "È settembre e già si sente l'aria di Natale. In segno di gratitudine per il popolo resilient, decreto il Natale al 1º ottobre", ha annunciato durante un programma in diretta per i suoi sostenitori. "Il Natale porta pace, gioia e sicurezza".

Non è la prima volta che Maduro adotta questo approccio insolito per distogliere l'attenzione dalle preoccupazioni del Venezuela. Durante la pandemia del 2020, ha spostato il Natale al 15 ottobre, e l'anno successivo al 4 ottobre.

In quell'occasione, Maduro ha condiviso un video del palazzo presidenziale di Miraflores addobbato con alberi di Natale e decorazioni. L'amministrazione socialista distribuisce di solito pacchi alimentari, come prosciutto, nei quartieri poveri del Venezuela durante il periodo natalizio.

I critici accusano Maduro di brogli elettorali

Dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio, segnate da accuse di brogli, la commissione elettorale a favore del governo ha dichiarato vincitore Maduro, al potere dal 2013. I critici accusano il governo venezuelano di brogli e rivendicano la vittoria del loro candidato, Edmundo González Urrutia. Lunedì, un tribunale, su richiesta dell'ufficio del procuratore generale a favore del governo, ha emesso un mandato di arresto per l'ex diplomatico.

Gli Stati Uniti e diversi paesi latinoamericani hanno già riconosciuto la vittoria di González. Anche l'Unione Europea e l'Organizzazione degli Stati Americani mettono in discussione i risultati ufficiali delle elezioni. In Venezuela e all'estero, un gran numero di oppositori del governo ha protestato per le strade di recente, contro ciò che percepiscono come un risultato manipolato delle elezioni.

I cambiamenti insoliti delle date del Natale di Maduro vengono spesso visti come un modo per distogliere l'attenzione da 'altri' problemi interni. Durante le critiche e le proteste seguite all'allegato broglio elettorale, l'attenzione si è spostata sul Natale come tema di 'altri' dibattiti.

Leggi anche: