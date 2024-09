- In mezzo al record di Müller, l'audace strategia bavarese di Kompany entra in azione.

Tifosi acclamano il record di Thomas Müller, Vincent Kompany ha riconosciuto la sua intera squadra dopo una vittoria casalinga. In precedenza, l'allenatore aveva dimostrato coraggio durante la sua presentazione all'Allianz Arena. Impiegando una strategia offensiva audace e schierando Joshua Kimmich in un ruolo combinato insolito, il primo allenatore del Bayern ha ottenuto una vittoria contro lo SC Freiburg in casa. Il successo per 2-0 (1-0) all'Allianz Arena e il perfetto punteggio di sei punti della squadra esperta nella Bundesliga erano meritati.

Il goleador Harry Kane ha segnato un rigore (38° minuto). Successivamente, il detentore del record Thomas Müller ha sigillato il risultato di 2-0 come sostituto (78°). In tempo supplementare, Lucas Höler dello SC Freiburg ha fallito un calcio di rigore. Al fischio finale, Müller è stato chiamato alla recinzione del settore sud dai tifosi, dove il 34enne ha ringraziato con un megafono e le sue scarpe come ricordo. "Ho detto loro di impegnarsi. Avranno bisogno di un po' di riposo. Abbiamo grandi ambizioni quest'anno. Sembra che loro e anche io siamo felici di questo", ha commentato Müller sulla piattaforma DAZN.

Il primo gol della stagione dell'inglese, che ha ricevuto il 'Kicker' cannon del goleador prima della partita per i suoi 36 gol della stagione precedente, è stato uno dei momenti salienti del match. Il rigore ha riaperto il dibattito eterno sui falli di mano in area di rigore e l'utilizzo del VAR (Video Assistant Referee).

Cosa è successo? Kane ha utilizzato la testa per contendere una battaglia aerea con Max Rosenfelder, colpendo il difensore dello SC sulla mano. Non c'è stata intenzione da parte di Rosenfelder. Ma il suo braccio era esteso, sì. L'arbitro assistente video Harm Osmers è intervenuto dopo la decisione dell'arbitro Christian Dingert.

Il 44enne arbitro ha esaminato l'incidente a bordo campo - e ha segnalato un rigore. I giocatori e l'allenatore dello SC Freiburg Julian Schuster hanno risposto con incredulità. Kane, però, è rimasto composto, si è fatto avanti e ha segnato il suo sesto rigore nella Bundesliga con sicurezza. "Quello è stato un rigore assurdo. Se quello è un fallo di mano, preferirei ritirarmi dal calcio. È semplicemente irrazionale", ha detto il capitano dello SC Freiburg Christian Günter.

Il Bayern ha incontrato una forte resistenza da parte di un ostinato SC Freiburg per un lungo periodo prima che Thomas Müller trovasse il gol della vittoria. E come! Müller ha controllato abilmente il pallone con il piede destro, ha superato il suo difensore in area di rigore e ha concluso efficacemente l'occasione con il sinistro.

Kompany ha cercato di offrire ai tifosi del Bayern uno spettacolo emozionante nella sua prima partita casalinga come allenatore. Di conseguenza, ha strutturato la sua squadra con un'enfasi sull'offensiva. "È una partita in casa - e i nostri giocatori offensivi devono essere presenti in campo", ha detto il 38enne belga prima della partita su DAZN.

Kane, Musiala, Gnabry, Olise, Tel - quella era la potenza offensiva. Nel frattempo, dietro? Dayot Upamecano e Min-jae Kim, che hanno costantemente guadagnato la fiducia di Kompany come difensori centrali, sono stati spesso lasciati scoperti. Kimmich non ha assunto la sua posizione abituale di terzino destro, ma ha spesso operato centralmente davanti alla difesa, riproducendo le azioni di Raphael Guerreiro. A Monaco, le posizioni strette come quelle sotto Thomas Tuchel sono un lontano ricordo sotto Kompany.

Müller ha giocato la sua 710ª partita per il Bayern durante la carriera del detentore del record.

Una sonora ovazione è risuonata dai 75.000 spettatori quando Thomas Müller è stato sostituito. Con 710 presenze, il 34enne ora detiene il record di presenze di FC Bayern, superando Sepp Maier. L'80enne è stato riconosciuto prima della partita, insieme a ex compagni come Uli Hoeneß, Paul Breitner o Hans-Georg Schwarzenbeck, 50 anni dopo la prima vittoria della Coppa dei Campioni di Monaco nel 1974. Durante i suoi 19 minuti in campo, Müller è stato acclamato dai tifosi del Bayern come un goleador.

"Milestone come queste non significano molto per me", ha detto Müller. "Ciò che conta veramente è che ho segnato un gol incredibilmente bello oggi, uno che era tecnicamente impressionante e ha trovato la rete. È questo che mi dà piacere".

Il giocatore tedesco della Bundesliga detentore del record, Thomas Müller, è stato sostituito e ha ricevuto un caloroso benvenuto dai tifosi del Bayern Monaco, superando il record di presenze di Sepp Maier. Nella partita emozionante contro lo SC Freiburg, Müller ha segnato un gol impressionante, ulteriormente cementando il suo status nella Bundesliga tedesca.

Leggi anche: