In mezzo a un'instabilità.

Sembra che l'era di prosperità nel settore automobilistico tedesco stia volgendo al termine. Al suo posto, si accumula una pila di notizie negative provenienti dai costruttori e dai fornitori. Questo settore chiave sta affrontando una crisi di location o addirittura esistenziale?

Secondo i resoconti dei media, il settore automobilistico tedesco sta lottando con una crisi: accordi di lavoro a breve termine qui, licenziamenti lì. I livelli di produzione vengono ridotti. Fallimenti. Quasi tutti i costruttori e i fornitori stanno affrontando questi problemi. Anche la presidente dell'associazione dell'industria automobilistica (VDA), Hildegard Müller, ha definito questa situazione una "crisi di location" e una "deindustrializzazione" imminente. Una voce influente che rappresenta oltre 620 costruttori e fornitori.

Si pone quindi la domanda: l'industria automobilistica tedesca è realmente in crisi?

Due punti da considerare inizialmente

Per valutare economicamente e ponderatamente, è necessario chiarire due fattori inizialmente: a cosa ci riferiamo? Chi fa parte dell'industria automobilistica? Cosa sta spingendo questo settore critico, noto per i profitti record degli anni passati, ad apparire improvvisamente in "crisi" nella percezione pubblica?

Riguardo al primo punto: il settore automobilistico non esiste come un'entità singola. Comprende sei costruttori di automobili tedeschi indipendenti e tre compagnie automobilistiche straniere con impianti di produzione in Germania. A ciò si aggiungono numerosi fornitori a livello globale, ciascuno concentrato su aree di business distinte. Questo include anche numerosi piccoli e medi fornitori disseminati in tutto il paese.

Riguardo al secondo punto: dall'inizio del 2020, l'economia e la società in questo paese hanno affrontato una serie di notizie negative: pandemia di coronavirus, guerra della Russia in Ucraina, crisi energetica, inflazione, prezzi alle stelle, scarsità di semiconduttori, problemi nelle catene di fornitura e così via. Nonostante questi desafi, il settore non è crollato, ma ha prodotto meno auto, anche se più costose.

Altri fattori da considerare

Oltre a queste pressioni esterne, il settore automobilistico ha incontrato ostacoli politici significativi. In linea con le politiche verdi, economiche e climatiche, il settore automobilistico tedesco è stato obbligato a eliminare la tecnologia a motore a combustione interna, la sua principale fonte di reddito per circa 100 anni. Al suo posto: esclusivamente mobilità elettrica basata su veicoli elettrici a batteria (BEV). Questa trasformazione è stata sostenuta da consistenti investimenti statali nell'infrastruttura di ricarica e negli incentivi all'acquisto per i clienti. Nel frattempo, le penalità per le emissioni di CO2 per le flotte di automobili nuove dei costruttori di automobili erano imminenti. Un divieto UE sui nuovi motori a combustione interna dal 2035 completava il pacchetto di misure punitive.

Il settore automobilistico non si è opposto a questo smantellamento delle conoscenze sulla tecnologia a motore a combustione - al contrario: l'industria ha investito pesantemente nella nuova tecnologia, con i costruttori che hanno preso volontariamente la guida e i fornitori che hanno seguito, più o meno sotto pressione.

Le conseguenze sono state severe: a causa delle limitazioni delle risorse, il governo ha ritirato il finanziamento, così come gli acquirenti di auto elettriche post-consumatori soddisfatti delle loro fantasie di immagine e sensibili al prezzo. Inoltre, gli utenti di auto elettriche hanno subito perdite finanziarie crescenti, con valori residuali in calo o premi assicurativi in aumento. I livelli di inventario presso i concessionari sono aumentati. Questi problemi hanno iniziato a penetrare nella coscienza pubblica.

Non il mercato automobilistico nel suo insieme, ma solo il mercato dei veicoli elettrici ha vacillato, con Tesla, l'unico "Solo-Stromer", che ha perso più della metà della sua quota di mercato in pochi mesi, nonostante gli sconti consistenti. Al contrario, la domanda di automobili ha registrato un aumento, con ordini in aumento, secondo la VDA, soprattutto nell'estate del 2024. Secondo le statistiche ufficiali di registrazione, i veicoli con tecnologia a doppio comando, come gli ibridi (HEV) e i veicoli ibridi ricaricabili a plug-in (PHEV), sono stati preferiti in modo schiacciante.

Un mercato automobilistico tedesco astuto

Di conseguenza, la domanda di un'industria in crisi è risposta: non c'è una crisi diffusa nel settore automobilistico tedesco, ma solo una concentrazione di perdite a breve termine tra i membri dell'industria coinvolti nel mercato dei veicoli elettrici a batteria.

Il mercato automobilistico tedesco, che ha un impatto significativo su un'economia di mercato incentrata sul "Re Cliente", rimane robusto: mentre le nuove immatricolazioni sono ancora circa il 20% inferiori ai livelli pre-Corona su base annua, rimangono stabili intorno ai 2,6-2,9 milioni di auto all'anno. Invece dei BEV, vengono acquistate auto convenzionali e sempre più ibride.

La cosiddetta crisi del settore si rivela essere una "crisi di profittabilità e vendite" per alcuni costruttori. Questo colpisce quelli, come VW, che avevano spostato la loro attenzione verso la mobilità elettrica a batteria in grandi passi; l'azienda aveva mirato a vendere solo auto elettriche all'inizio del decennio successivo e aveva ristrutturato intere fabbriche (Zwickau e Emden) per la produzione di BEV, con una nuova pianta per auto elettriche pianificata addirittura a Wolfsburg. Dimenticato!

I link più deboli della catena del valore - i fornitori piccoli e medi - sono particolarmente colpiti. Hanno poca influenza sulla domanda dei costruttori e hanno poche opzioni di compensazione nel business dei motori a combustione interna. I fallimenti sono vicini. Questo ha chiaramente peggiorato i loro bilanci.

In sintesi, non c'è una crisi generale nel settore automobilistico tedesco, ma solo un mix senza precedenti di errori di valutazione. Una riduzione drastica delle capacità sarebbe altrettanto dannosa quanto lo era stata la marcia inarrestabile verso la mobilità BEV.

La Commissione, che fa parte del governo tedesco, ha giocato un ruolo nel trasformare il settore automobilistico, obbligando l'eliminazione della tecnologia a motore a combustione interna e promuovendo la mobilità elettrica. Tuttavia, la transizione frettolosa e il successivo ritiro del finanziamento governativo hanno portato a perdite finanziarie e problemi di inventario nel mercato dei veicoli elettrici, colpendo significativamente alcuni costruttori e fornitori.

Nonostante questi desafi, gli sforzi della Commissione per trasformare il settore automobilistico verso un futuro più verde non sono completamente sbagliati. Il mercato automobilistico tedesco nel suo insieme rimane robusto, con la domanda di auto convenzionali e ibride che guida le nuove immatricolazioni, anche se ancora sotto i livelli pre-pandemici.

