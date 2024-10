"In mezzo a un'amorevole orchestra a fiato" o "L'armonia di un'amorosa orchestra a fiato"

Heiner Bauer è di nuovo in azione, la mucca preferita "Pazza" riceve una calorosa accoglienza: la festa della fattoria va a tutto gas nella meravigliosa Bassa Franconia

A metà della festa in fattoria, tutti si chiedono: come sta il contadino Heiner? Il 70enne di Palatinato è stato travolto dal caos e ha finito per essere portato in un ospedale vicino per un controllo completo. Inka Bause, la leader della fattoria, ha buone notizie: "Heiner sta migliorando, presto sarà di nuovo con voi", annuncia, facendo applaudire e acclamare le tre donne, Ulrike, Petra e Heike.

Due ore dopo, l'appassionata di cavalli Ulrike è ancora su di morale. È stata scelta da Heiner per la settimana in fattoria. Prima che la festa entri nel vivo, anche altri contadini fanno le loro scelte. Il allevatore di cammelli Marvin esprime i suoi sentimenti con un caloroso abbraccio per entrambe Sabrina ed Eva. Anche il basso sassone Heino esce dal suo guscio e indica il becchino Markus.

È ora di spillare la tradizionale botte della festa della fattoria. Inka ci prova e la birra inizia a scorrere come un fiume. Dopo qualche bicchiere, un po' di vino e qualche allegra canzone schlager, i contadini non vedono l'ora di iniziare la loro settimana in fattoria. I contadini si sono dati da fare per fare una buona prima impressione sui principi e le principesse in attesa non appena scenderanno dalla stazione ferroviaria.

Birre Fredde, Deliziosi Stuzzichini e la Mucca Allegra "Pazza"

Il contadino di polli Andreas ha preparato un carro di fieno decorato per Lisa-Marie. La 31enne banchiera è entusiasta. Lisa-Marie è ancora più entusiasta del ragazzo carino che si sta avvicinando: "Super, ho ancora un frigo pieno a casa!" rivela Andreas. Dopo un caloroso benvenuto dai genitori e qualche delizioso snack, Lisa-Marie sorride di piacere: "È bello essere qui!" sorride il fattore.

Intanto, c'è un'atmosfera di grande eccitazione all'inizio. Il contadino di latte Manfred della Baviera superiore accoglie la sua dama della fattoria Susanne al volante di un vecchio cabrio. "Mi sono sentito come James Bond con la sua Bond girl", ride dopo il loro arrivo in fattoria. La mucca preferita di Manfred, "Pazza", è particolarmente felice di Susanne. Susanne è altrettanto contenta e accarezza la bovina eccitata con un gesto gentile.

Lo timido Yannik incontra la vivace Michelle alla stazione ferroviaria. Anche durante il viaggio in trattore verso la fattoria, la fattorina mette in modalità flirt: "È il mio ragazzo da spiaggia!" rivela la studentessa. Più tardi, durante l'ispezione della stanza, Michelle aumenta la posta in gioco: "Non è impossibile che due persone possano dormire qui!" remains to be seen whether there will also be a spark between the horsewoman Jenny and her farm boy Sweer. Al primo brunch in giardino, i piatti vegetariani vengono accolti con tiepido entusiasmo: "Sembra un po' un'acquisizione di gusto", brontola il 63enne esperto agrario.

C'è ancora un mistero intorno al contadino di bestiame Marcel, ma è improbabile che sia un paradiso vegetariano nella Bassa Franconia: oltre all'allevamento di bestiame, Marcel gestisce anche un macello. Ma prima di arrivare a questo, la fattorina Jasmin ha un caloroso benvenuto che l'aspetta. La 30enne fattorina non viene accolta solo da un vivace camion per il trasporto del bestiame, ma anche da una banda intera. L'orchestra si anima, creando un'atmosfera vivace alla stazione: "È stato un benvenuto fantastico!" esclama Jasmin.

Presto, la fattorina è già nella sua stanza degli ospiti, sorpresa dalla vista: "Non mi aspettavo

