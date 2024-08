In mezzo a un aumento di numeri, la FDA autorizza il primo test di sifilide a domicilio senza prescrizione medica.

Fino ad oggi, le persone che sospettavano di avere un'infezione sessualmente trasmissibile dovevano recarsi dal medico per un test. Ma con il nuovo test di 15 minuti, basato su una sola goccia di sangue, della biotech company NOWDiagnostics, le persone possono diagnosticare la sifilide a casa propria. Tuttavia, se una persona ottiene un risultato positivo a casa, la Food and Drug Administration consiglia di consultare un professionista sanitario per un test di conferma.

La società prevede di rendere questo test disponibile nella seconda metà del 2024, al costo di $29.98.

Come ha dichiarato la dottoressa Michelle Tarver, direttore ad interim del Center for Devices and Radiological Health della FDA, in un comunicato stampa, "Stiamo assistendo a progressi significativi nei test, in particolare per le infezioni sessualmente trasmissibili. Questi test possono fornire alle persone importanti informazioni sulla loro salute a casa propria. I test domestici potrebbero aumentare i primi screening per la sifilide, anche tra coloro che sono restii a consultare il proprio medico per l'esposizione a possibili infezioni sessualmente trasmissibili. Ciò potrebbe portare a un aumento dei test di laboratorio, alla conferma della diagnosi e ai trattamenti successivi, riducendo così la diffusione dell'infezione."

La sifilide era quasi stata eradicata negli anni '90, ma negli ultimi decenni il numero di casi confermati negli Stati Uniti è aumentato esponenzialmente. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, i casi sono aumentati del 80% tra il 2018 e il 2022, e i casi tra i neonati erano più di 10 volte superiori nel 2022 rispetto a un decennio prima. Nel 2022 sono stati segnalati più di 207.000 casi totali di sifilide, il numero più alto dal 1950.

La sifilide è un'infezione batterica che può presentarsi inizialmente con sintomi apparentemente lievi, come un'ulcera nella zona genitale o anale. Nella sua fase iniziale, l'ulcera potrebbe guarire da sola, ma il trattamento con antibiotici è importante per prevenire la progressione dell'infezione. Se non trattata, la sifilide può causare gravi problemi di salute, come cecità, sordità, danni al cervello e al cuore negli adulti, e aborto o complicazioni mediche a vita per i bambini non nati o neonati.

