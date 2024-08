- In memoria delle prostitute della Herbertstraße durante l'era nazista

Una targa commemorativa all'angolo tra Herbert e David Streets a St. Pauli commemora, per la prima volta, il destino delle donne che lavoravano nel famoso distretto a luci rosse di Amburgo durante l'era nazista. Migliaia di turisti hanno utilizzato le cancellate di ferro, che bloccano la vista della strada, come sfondo per selfie, ha detto l'iniziatore e pastore della Chiesa di St. Pauli, Sieghard Wilm, durante la scopertura della lastra di bronzo a cantilever. Tuttavia, poche persone sanno che sono state erette su ordine della Gauleitung nazista nel 1933.

"Corrisponde alla politica cinica e disumana del nazionalsocialismo il fatto che la prostituzione non fosse proibita, ma confinata", ha detto. Durante i festeggiamenti per il 100° anniversario della Herbertstraße due anni fa, ha avuto l'idea: "Non può essere che non abbiamo ancora un cartello informativo o qualcosa che indichi che queste barriere visive e questa idea di prostituzione confinata sono state create dai nazisti". La lastra commemorativa con l'iscrizione "Disempowered - Excluded - Murdered" è stata realizzata con l'aiuto dell'associazione Living Cultural Heritage St. Pauli e con il sostegno del distretto di Hamburg-Mitte.

Le prostitute sono state sterilizzate-forzatamente e imprigionate nei campi di concentramento dai nazisti.

"Ciò che è ancora meno noto sono i destini che le donne, le lavoratrici sessuali della Herbertstraße, hanno subito durante l'era nazista", ha detto l'amministratore del distretto Ralf Neubauer (SPD). "Molte sono state mandate al KZ di Neuengamme, Ravensbrück, sterilizzate-forzatamente, sono morte o sono uscite dalla guerra spezzate". Sono necessarie ulteriori chiarimenti.

La pietra è destinata a scatenare il dibattito - anche per la ricerca storica, ha detto Julia Staron, presidente dell'associazione Kulturleben. " Questa pietra di contenzione non segna la fine della ricerca e della chiarificazione, ma l'inizio. Vogliamo che questo dibattito rimanga vivo".

Un sito internet fornisce informazioni sul destino delle lavoratrici sessuali

Un QR code sulla targa commemorativa porta a un sito internet con informazioni sulla storia della Herbertstraße. Verranno pubblicati qui anche nuovi ritrovamenti sui destini delle donne. Il ulteriore sviluppo sarà finanziato attraverso una campagna di crowdfunding.

La storica Eva Decker, che ricerca la storia di St. Pauli, ha sottolineato che la stigmatizzazione e l'esclusione delle prostitute non sono iniziate con il regime nazista, "e non si sono fermate con la fine della guerra".

Leggi anche: