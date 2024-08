- In Mecklenburg-Vorpommern, circa 1200 mandati di arresto in corso non sono ancora stati eseguiti.

In Mecklenburg-Vorpommern, secondo i dati recenti, ci sono ancora 1.186 mandati di arresto attivi da eseguire. Un rappresentante del Ministero dell'Interno ha rivelato questo all'Agenzia tedesca di stampa, menzionando che oltre un mandato è stato emesso per 94 individui specifici. Un individuo ha addirittura 5 mandati contro di lui. Se il sospetto non risiede all'indirizzo indicato e la polizia non ha conoscenza di alcun altro luogo, sono necessari ulteriori passi investigativi.

In 388 casi, i mandati sono dovuti a furto, appropriazione indebita o ricezione di beni rubati. 107 mandati di arresto sono stati emessi a causa di frode e 30 per rapina. Un mandato per guida senza patente valida è stato emesso 216 volte, ma remains unserved. La maggior parte dei casi include la detenzione sostitutiva, spesso inflitta per multe non pagate.

Per fortuna, il numero di mandati di arresto aperti è rimasto abbastanza costante negli ultimi anni. Nel luglio 2023, il Ministero dell'Interno ha segnalato 1.253 mandati aperti, rispetto ai 1.245 dell'anno precedente.

