In mancanza di un mandato internazionale di arresto, Putin ha ricevuto un saluto cerimoniale in Mongolia.

Autorità Mongole Accolgono Putin Despite Mandato di Arresto ICC per Presunte Deportazioni di Bambini UcrainiIl Presidente della Russia, Vladimir Putin, è stato calorosamente accolto in Mongolia nonostante un mandato di arresto emesso dall'Aia per le presunte deportazioni illecite di bambini ucraini durante il conflitto in corso. Il governo ucraino ha promesso "conseguenze" per la Mongolia in collaborazione con i suoi partner. L'Aia ha accusato Putin di aver giocato un ruolo nel trasferimento forzato di bambini ucraini. All'arrivo nella capitale mongola, Ulaanbaatar, Putin è stato accolto da una guardia d'onore per celebrare l'85º anniversario della vittoria di Sovietici e Mongoli sugli Japanese. È previsto un incontro con il Presidente mongolo Uchnaa Khurelsukh.

Esercito Ucraino Usa per la Prima Volta il Drone "Palianytsia" contro un Bersaglio in CrimeaL'esercito ucraino ha utilizzato per la prima volta il drone "Palianytsia" contro un bersaglio in Crimea occupata dalla Russia, come documentato dal quotidiano ucraino "Ukrainska Prawda". Il nome del drone è stato scelto appositamente per essere difficile da pronunciare per i russi, seguendo l'uso del termine "Palianytsia" per riferirsi ai militari russi o sabotatori sin dall'inizio dell'invasione russa.

Attacco con Aereo e Droni Russi Ferisce Quattro a NikopolQuattro persone sono rimaste ferite a Nikopol, nell'Oblast' di Dnipropetrovsk, a causa di un attacco russo che ha coinvolto droni e artiglieria, come dichiarato dal capo dell'amministrazione militare regionale Serhii Lysak sulla piattaforma Telegram, successivamente riportato da Ukrinform. Lysak ha riferito che il nemico ha bombardato Nikopol con artiglieria e ha colpito con droni kamikaze, causando quattro feriti in totale.

Ucraina Pensa di Rinominare le Monete per Distanziarsi dalla RussiaL'Ucraina intende rinominare le sue monete come parte di un più ampio sforzo per distanziarsi dalla Russia. La proposta prevede l'eliminazione della "Kopiyka" a favore dello "Shah", come annunciato dalla banca centrale di Kyiv. Il capo della banca centrale Andriy Pyshnyi ha spiegato che la "Kopiyka" rappresenta un simbolo dell'occupazione russa, mentre l'unità monetaria russa è anche chiamata "Kopeyka". Non ci sono piani per lo scambio delle monete esistenti e entrambe convivranno.

Esperto Militare Gressel sulla Situazione a Donetsk: Pokrovsk è l'ultima Linea di DifesaMentre le forze russe hanno rallentato l'avanzata a Kursk, sono diventate più attive vicino a Pokrovsk, una città di importanza centrale per il suo ruolo come ultima grande linea difensiva ben fortificata. L'esperto militare Gustav Gressel ritiene che la tolleranza dell'Ucraina per gli errori in questa zona stia diminuendo costantemente a causa della sua posizione strategica.

Alleati dell'Ucraina si Aspettano Presto la Consegna di Missili Balistici Iraniani alla RussiaGli alleati dell'Ucraina si aspettano che l'Iran fornisca presto alla Russia missili balistici. Un simile passo è previsto scatenare una rapida reazione da parte degli alleati dell'Ucraina, secondo fonti anonime in contatto con "Bloomberg". Dall'inizio dell'invasione russa a febbraio 2022, l'Iran ha già fornito alla Russia centinaia di droni.

Zelensky: le Truppe Russi Non Hanno Fatto Progressi a Pokrovsk per Due GiorniIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che le truppe russe non hanno fatto progressi nella regione di Donetsk per due giorni, mentre la situazione a Pokrovsk sul fronte orientale rimane difficile. I combattimenti intensi si sono verificati a Pokrovsk e dintorni per mesi, poiché la città funge da importante snodo logistico per le forze ucraine.

Capo dell'AIEA Visiterà Kyiv e la Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaIl direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sta pianificando una visita a Kyiv e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La centrale, sotto il controllo russo dall'invasione, è stata oggetto di attacchi e sabotaggi. Despite le accuse di entrambe le parti, l'AIEA ha espresso preoccupazione per la situazione in aumento a metà agosto. Un'esplosione vicino alla zona di sicurezza è stata probabilmente causata da un drone con carico esplosivo.

Video Mostra l'Utilizzo di un Drone LanciafiammeSi è molto speculato sull'uso di diverse armi non convenzionali durante la guerra in Ucraina, tra cui droni lanciafiamme. Recentemente, sono emersi video che sembrano mostrare l'utilizzo di un simile drone, apparentemente bruciando basi militari russe e aree boschive.

18:09 Il Primo Ministro Olandese Annuncia un Pacchetto di Aiuti Consistente per l'UcrainaIl nuovo Primo Ministro olandese, Dick Schoof, ha presentato un consistente pacchetto di aiuti per l'Ucraina durante la sua visita alla città sudorientale di Saporizhzhia, dove ha incontrato il Presidente Volodymyr Zelensky. Il pacchetto ammonta a oltre 200 milioni di euro. Si tratta del primo viaggio di Schoof in Ucraina da quando ha assunto l'incarico a luglio, succedendo a Mark Rutte, che diventerà il prossimo Segretario Generale della NATO a ottobre. "Senza esagerare, l'Olanda ha giocato un ruolo chiave nel salvare molte vite in Ucraina. Il nostro legame non è mai stato più forte. Stiamo insieme nella ricerca di una pace equa e duratura", ha dichiarato Zelensky.

17:47 La raffineria PCK di Schwedt rimane sotto la supervisione federale per ora

Il governo federale tedesco intende prorogare la sua vigilanza sulla maggioranza delle azioni del conglomerato russo Rosneft nella raffineria PCK di Schwedt. L'amministrazione fiduciaria sarebbe dovuta scadere il 10 settembre, ma il governo ha optato contro l'importazione di ulteriori petrolio russo a causa del conflitto in Ucraina. Di conseguenza, la raffineria ha iniziato a utilizzare fornitori alternativi all'inizio del 2023. Oltre a Schwedt, ci sono due altre strutture interessate. Rosneft detiene il 54% delle azioni della raffineria PCK situata nella parte nord-orientale del Brandeburgo.

17:22 L'esercito russo registra i maggiori guadagni territoriali in Ucraina dal ottobre 2022 - 15 chilometri quadrati al giorno

La ricerca dell'AFP, basata sui dati dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW), mostra che l'esercito russo ha fatto notevoli progressi nel mese di agosto, replicando il successo dell'ottobre 2022. Si stima che siano stati catturati 477 chilometri quadrati questo mese, il che significa più di 15 chilometri quadrati al giorno. La maggior parte di questi guadagni è stata registrata nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Ieri sera, l'esercito russo era apparentemente a soli 7 chilometri dalla città strategicamente importante di Pokrovsk.

16:56 Putin visita la Mongolia mentre c'è un mandato di arresto dell'ICC

Il presidente russo Vladimir Putin è in Mongolia per una visita ufficiale. Incontrerà il presidente mongolo Uchnaagiin Khürelsük martedì. È prevista una cerimonia commemorativa per la vittoria delle truppe sovietiche e mongole sulle forze giapponesi nel 1939 per mercoledì. La visita di Putin segna la sua prima a un paese che è un membro della Corte penale internazionale (CPI) da quando la corte ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti quasi 18 mesi fa, per presunti crimini di guerra in Ucraina. L'Ucraina ha invitato la Mongolia a catturare Putin e consegnarlo alla corte dell'Aia. Di recente, il portavoce di Putin ha espresso la sua fiducia che Putin non sarà arrestato in Mongolia.

16:25 Zelensky: l'operazione di Kursk procede come previsto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo secondo i piani. Lo ha affermato durante una visita a Zaporizhzhia, come riportato dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform. "L'operazione di Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo come previsto", ha detto Zelensky. Zelensky ha aggiunto che le difficoltà nelle aree di Pokrovsk e Torez potrebbero essere influenzate dall'operazione di Kursk. Tuttavia, ha notato che la situazione in queste regioni è attualmente difficile, con le brigate russe più pronte al combattimento concentrate lì.

15:52 Incendi minacciano i villaggi nell'occupata Luhansk - Nessun pompiere per rispondere?

Gli abitanti dell'occupata Luhansk affrontano una doppia minaccia, sia dalla guerra che dalla natura - gli incendi stanno attualmente devastando la regione. Sono state segnalate numerose preoccupazioni sui social media riguardo all'assenza dei pompieri per spegnere le fiamme.

15:16 L'Ucraina riceve il sistema Patriot dalla Romania - Approvato il progetto di legge del governo

Il governo rumeno ha approvato un progetto di legge che consente il trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. La misura verrà ora presentata al parlamento per l'approvazione finale, come riportato da Reuters. Lo scorso giugno, la Romania ha concordato di fornire all'Ucraina uno dei suoi due sistemi Patriot operativi, a condizione che gli alleati lo sostituiscano con un sistema di difesa aerea simile.

14:53 La petizione per abbassare l'età limite per la mobilitazione in Ucraina raggiunge le 25.000 firme

Una petizione chiede al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare l'età limite per la mobilitazione a 50 anni. Più di 25.000 persone hanno già firmato la petizione, secondo il giornale ucraino "Kyiv Independent". Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al presidente deve ottenere almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione. Restano ancora 34 giorni per raccogliere le firme.

14:34 Russia: undici persone, tra cui due bambini, ferite negli attacchi ucraini nella regione di Belgorod

Secondo il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, undici persone sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod e nella sua città principale. Lo ha condiviso in un post su Telegram. Tra i feriti ci sono anche due bambini. Un asilo sarebbe stato distrutto. Gladkov ha pubblicato foto che mostrano l'edificio dell'asilo crollato e altre strutture danneggiate nella regione. Dopo gli attacchi, le autorità regionali hanno deciso di chiudere diverse scuole e asili nella zona per una settimana, come riportato da Reuters. Il 2 settembre è il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive in alcune parti dell'Ucraina e della Russia.

14:10 Ucraina: un razzo russo distrugge una moschea a Kyiv

Una moschea e il centro culturale islamico adiacente hanno subito gravi danni in un attacco con missili russi su Kyiv durante la notte (vedi entrate 05:39, 06:20, 09:29). Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su X, afferma che la Russia non rispetta i valori spirituali o umani e non ha rispetto per alcuna religione o credo. Accusa la Russia di continuare la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino, cercando di distruggere tutte le comunità e addirittura i luoghi di culto sacri. Il capo mufti della comunità locale, Vadym Dashevski, ha detto a Reuters che la moschea è stata colpita durante un attacco codardo.

13:39 Il video dimostra un attacco massiccio con droni a Mosca e dintorni

L'Ucraina ha lanciato un attacco con droni su larga scala, colpendo i bersagli a Mosca e nei dintorni. È stata osservata un'esplosione in una raffineria a 16 km dal Cremlino. Sono state colpite anche due centrali elettriche. I resoconti russi affermano che sono stati intercettati più di 150 droni ucraini.

12:58 Polonia vuole abbattere i droni russi Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ritiene che la Polonia abbia il dovere di abbattere i droni russi e altri oggetti aerei provenienti dall'Ucraina prima che entrino nello spazio aereo polacco. Sikorski, politico di orientamento liberal-conservatore, ha dichiarato al "Financial Times" britannico (FT) che considera tale azione un atto legittimo di autodifesa. Sikorski si differenzia dalla posizione della NATO, secondo cui il rischio di escalation del conflitto attraverso lo scontro diretto con le forze russe è troppo alto. Finora, la NATO ha rifiutato l'idea di abbattere i droni e i razzi russi sopra l'Ucraina, così come la richiesta di Kyiv di istituire una zona interdetta ai voli sul paese.

12:12 Munz: Risposta russa alle vittorie elettorali di AfD e BSW e reazione di Mosca all'attacco con droni più grande mai registrato sulla capitale I risultati delle elezioni statali in Turingia e Sassonia sono anche oggetto di discussione in Russia. Il corrispondente di ntv Rainer Munz riferisce delle reazioni alle vittorie elettorali di AfD e BSW e fornisce informazioni su come Mosca sta gestendo l'attacco con droni più grande mai registrato sulla capitale.

11:40 Putin elogia il ritmo delle forze russe nell'occupare nuovi territori in Ucraina Il Presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la velocità delle truppe russe nell'occupare nuovi territori nel vicino Ucraina. Putin ha notato che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non è stata in grado di fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. Il ritmo dell'offensiva nel Donbass, ha detto, era qualcosa che non si vedeva da tempo. Durante il viaggio in Mongolia, Putin ha fatto una sosta nella repubblica siberiana di Tuva per partecipare a una lezione sulla nuova materia "Conversazioni sull'importante", finalizzata a far avvicinare i bambini alla linea politica del Cremlino.

11:07 Ucraina segnala l'intercettazione di 22 missili e 20 droni russi L'aviazione ucraina segnala di aver intercettato 22 su 35 missili e distrutto 20 su 23 droni d'attacco russi.

10:36 Video mostra l'attacco missilistico russo a Kharkiv La Russia ha bombardato Kharkiv con missili per diversi giorni. Secondo i resoconti ucraini, almeno dieci missili sono stati lanciati contro la città domenica, causando danni a un centro commerciale e di intrattenimento. Diversi persone sono rimaste ferite in questo incidente.

10:01 Numero di feriti nell'attacco russo a Sumy aumenta Il numero di feriti in un attacco missilistico russo alla città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina è aumentato. Secondo l'ultimo rapporto del ministero dell'Interno ucraino, 18 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. In precedenza, erano state segnalate almeno 13 persone ferite, tra cui quattro bambini. L'attacco ha colpito un centro di riabilitazione per bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata ulteriormente dopo l'incursione transfrontaliera nella regione russa di Kursk dell'6 agosto. Sumy, con una popolazione di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 km a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: due persone ferite dall'attacco aereo russo su Kyiv La Russia ha attaccato Kyiv con missili (vedi voci alle 05:39 e 06:20 per gli attacchi precedenti). Almeno due persone sono state ferite dai detriti dei missili abbattuti, secondo le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. È stato emesso un allarme aereo nazionale di quasi due ore fino alla prima mattina.

08:57 RUSSIA: La maggior parte dei russi sostiene il conflitto in Ucraina I russi continuano a sostenere il conflitto del loro paese in Ucraina, anche dopo l'invasione della regione di confine russa di Kursk da parte dell'Ucraina. È quanto riferisce l'ultimo rapporto dell'Istituto per gli studi di guerra (ISW), che si basa sui dati del centro di ricerca russo Levada Center. Il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina è salito intorno al 78% ad agosto, rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. despite the prolonged conflict, it seems Russians aren't tiring of it, providing the Russian government with flexibility in its strategy of waging a prolonged war of attrition against Ukraine, ISW analysts suggest.

08:11 UKRAINA: Le perdite di Mosca aumentano Il quartier generale dell'esercito ucraino ha rilasciato nuove cifre sulle perdite russe in Ucraina. Essi affermano che la Russia ha perso circa 617.600 soldati dal 24 febbraio 2022, con una perdita daily di 1.300. Un rapporto da Kyiv menziona anche la distruzione di nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria a media gittata, e 30 droni. Dal'inizio dell'attacco su larga scala, la Russia avrebbe perso, secondo l'Ucraina, 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali suggeriscono perdite inferiori, ma si tratta di cifre minime.

07:29 Saporishshia subisce pesanti bombardamenti russi Le forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporishshia 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo un post su Telegram del governatore militare della regione, Ivan Fedorov. Quattro attacchi aerei russi sono stati condotti sui insediamenti di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, coinvolgendo 95 droni.

07:03 Sopravvissuto estratto dalle macerie di KievI lavoratori dei soccorsi hanno estratto vivo un uomo dalle macerie di un evento crollato nella città ucraina nord-orientale di Kharkiv dopo un attacco aereo russo, come riferito da Reuters. L'individuo soccorso ha riferito di sentirsi "bene" poco dopo. Secondo gli официальi, più di 40 persone, inclusi cinque bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con razzi russi su Kharkiv, che hanno colpito un centro commerciale e un evento domenica pomeriggio.

06:20 Kiev sotto pesanti attacchi russiLa Russia ha attaccato l'Ucraina con una serie di droni, più di dieci missili cruise e dozzine di missili balistici, colpendo la capitale Kiev e potenzialmente altre città, ha dichiarato la forza aerea ucraina. Molti residenti di Kiev si sono rifugiati a causa di una serie di esplosioni in città. Il sindaco Vitali Klitschko ha avvertito di diversi incendi. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha confermato gli incendi. Una persona è stata ferita nel distretto di Shevchenkivskyi a causa di detriti caduti. "Ci sarà una risposta. Il nemico la sentirà", ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

05:39 Kiev colpita da attacco con razzi russiLa capitale ucraina Kiev è stata presa di mira da un attacco con razzi russi, secondo i rappresentanti militari ucraini su Telegram. I residenti di Kiev hanno segnalato diverse esplosioni forti, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di razzi sparati e i danni sono attualmente ignoti.

04:46 Putin annuncia nuovo gasdotto per la CinaIl presidente Vladimir Putin ha annunciato che sono in corso i preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina. Lo studio di fattibilità per il gasdotto "Forza di Siberia 2" è stato approvato a gennaio 2022 e sono state condotte le indagini tecniche necessarie, ha detto Putin in un'intervista al quotidiano mongolo "Onoodor", secondo un resoconto pubblicato sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina.

03:34 Attacco all'orfanotrofio a Sumy - 13 feritiI soldati russi hanno attaccato un centro per la riabilitazione sociale e psicologica per bambini e un orfanotrofio a Sumy con i razzi. Secondo "Ukrainska Pravda", 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, secondo il giornale, citando l'amministrazione militare locale.

02:26 La maggior parte dei polacchi sostiene l'abbattimento dei droni spia russiUn sondaggio condotto dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita" ha rilevato che quasi il 60% dei polacchi ritiene che la difesa aerea polacca dovrebbe abbattere i droni russi che entrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei sull'Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto volante non identificato, presumibilmente un drone kamikaze Shahed, che ha sorvolato la Polonia per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha detto in un'intervista a Radio RMF24 che la Russia potrebbe testare il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Morte segnalata a Belgorod per il fuoco ucrainoIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha segnalato una morte a Shebekino a causa del fuoco ucraino. Tre persone sono rimaste ferite durante gli attacchi al villaggio di Shebekino e almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini.

10:58 PM: Russia reports 158 intercepted dronesRussia claims to have thwarted what they call substantial Ukrainian drone attacks on Moscow and 14 other areas. A total of 158 aerial objects were reportedly shot down during the night, as stated by the defense ministry on the Telegram messaging platform. Ten drones allegedly targeted Moscow, as per official records.

9:54 PM: Air Strike on Kharkiv: Injury Tally Surges to 47The number of injured individuals in the severe Russian air strike on Kharkiv has risen to 47, including 7 minors, according to reports from the Ukrainian state emergency service on Telegram. Various civic structures, including a shopping center, were damaged, as depicted in photographs from news agencies.

9:22 PM: Ukrainian Helicopter Crash during Training Flight - Both Pilots DeadTwo pilots tragically lost their lives during a helicopter crash at the Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University in Ukraine. The Mi-2 helicopter was performing training exercises, as mentioned by the Ukrinform state news agency, citing the university's Facebook page. "The university suffers an irreplaceable loss - the two-person crew perished," the university stated in a declaration. Investigators, specialists, and defense ministry personnel are currently examining the crash site. The reason behind the mishap remains undetermined.

9:06 PM: Ukrainian Power Supplier Confirms Power DisruptionsDue to severe Russian attacks on the nation's electrical grid, Ukraine will experience several power outages on the following day. This was announced by the Ukrainian energy company Ukrenergo, as reported by Ukrinform. Power supply to essential infrastructure facilities will not be affected. However, Ukrenergo warns that potential modifications in the extent of restrictions may occur.

In response to the ongoing Ukraine conflict, the International Criminal Court (ICC) has accused Russian President Vladimir Putin of playing a role in the forced displacement of Ukrainian children, citing alleged illegal deportations. Despite this, Putin was warmly received in Mongolia, which is a member of the ICC, marking his first visit to such a nation since the arrest warrant was issued.

Nel contesto della guerra cibernetica, un esperto militare ha evidenziato che Pokrovsk, una città nell'est dell'Ucraina, funge da snodo logistico cruciale per le forze ucraine e che è stata oggetto di intense combattimenti a causa della sua posizione strategica. La situazione a Pokrovsk è diventata una preoccupazione maggiore per l'Ucraina, indicando l'uso di tattiche digitali e cibernetiche oltre a quelle convenzionali.

