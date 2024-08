In lutto per la scomparsa dell'attore John Aprea, famoso per il suo ruolo in "Il Padrino Parte II"

John Aprea, noto per il suo ruolo nel capolavoro cinematografico "The Godfather Part II", ha lasciato questo mondo all'età di 83 anni. All'inizio, non era entusiasta di interpretare il ruolo che poi è diventato il suo più grande successo nella carriera di attore.

Secondo fonti del noto portale di notizie sui VIP americani "TMZ" e della rivista di intrattenimento "The Hollywood Reporter", citando il manager di Aprea, l'attore è morto serenamente nella sua casa di Los Angeles per cause naturali. Si dice che la sua famiglia fosse al suo fianco nei suoi ultimi momenti.

C'è qualche incertezza sulla data esatta del suo decesso, con il 5 e il 7 agosto menzionati in diversi resoconti.

Al Pacino Rubrica il Successo

Aprea ha calcato i palchi del grande e piccolo schermo sin dalla fine degli anni '60. Ha iniziato la sua carriera con un ruolo di rilievo nel film del 1968 "Bullitt" con Steve McQueen. Inoltre, ha recitato in serie televisive come "The A-Team", "Magnum P.I.", "Full House", "Melrose Place" e "The Sopranos". In "Full House", ha interpretato il padre del personaggio di John Stamos, Jesse.

Tuttavia, gli appassionati di cinema probabilmente si ricorderanno di Aprea come il giovane Salvatore Tessio in "The Godfather Part II" di Francis Ford Coppola. Aprea stesso considerava questo ruolo il culmine dei suoi successi. Tuttavia, la sua prima scelta era interpretare il ruolo di Michael Corleone in "The Godfather". Alla fine, il ruolo è andato all'iconico Al Pacino, che ha dato vita a una performance che continua a risuonare ancora oggi.

