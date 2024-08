- In lutto in Nuova Zelanda: scomparsa del monarca Maori Tuheitia

Pochi giorni dopo il 18º anniversario della sua incoronazione, il Re Māori Tuheitia Pootatau Te Wherowhero è morto in Nuova Zelanda all'età di 69 anni. Recentemente aveva subito un intervento di chirurgia cardiaca e, secondo quanto dichiarato dal suo ufficio, è morto serenamente nel sonno, circondato dalla sua famiglia in ospedale.

Tuheitia ha ricoperto il ruolo di settimo Re Māori dal momento in cui il "Kiingitanga" (Movimento del Re Māori) è stato istituito nel 1958 con l'intenzione di unire la popolazione Māori sotto un unico sovrano. Anche se i Re Māori non hanno alcun potere governativo, contribuiscono significativamente all'unità simbolica e culturale della nazione. Attualmente, ci sono circa 900.000 Māori che risiedono in Nuova Zelanda, che rappresentano circa il 17% della popolazione.

La dichiarazione ha continuato dicendo: "La perdita di un leader. Che prevalga l'armonia", esprimendo condoglianze per il defunto sovrano. Il Ministero della Cultura ha annunciato che le bandiere saranno esposte a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici come segno di profondo lutto e rispetto. Il Primo Ministro Christopher Luxon ha parlato della "determinazione incrollabile" del re defunto, lasciando un "impatto duraturo" sulla Nuova Zelanda.

Anche il Re inglese Carlo ha espresso il suo "profondo rammarico" per la morte del Re Māori nel Commonwealth. "Ho avuto il privilegio di conoscere Kiingi Tuheitia per un lungo periodo", ha scritto in un messaggio. Il sovrano era altamente impegnato nel promuovere un futuro prospero per i Māori e la Nuova Zelanda basato sulla cultura, sulle tradizioni e sulla guarigione, "tutto ciò che ha ottenuto con saggezza e compassione". Tuheitia ha partecipato alla incoronazione di Carlo a Londra lo scorso settembre 2022.

Ultima dimora eterna sulla montagna sacra

Dopo la morte della madre nel 2006, Tuheitia è salito al trono. Il suo corpo verrà esposto nella sua residenza per alcuni giorni prima di essere trasferito alla sua ultima dimora sulla sacra montagna di Taupiri, situata circa 100 chilometri a sud di Auckland sull'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Questa vetta ha un grande significato spirituale e i suoi pendii inferiori vengono tradizionalmente utilizzati come cimiteri.

Storicamente, decine di migliaia di persone partecipano a questi funerali e si prevede che figure importanti della regione del Pacifico renderanno omaggio. Al momento, non è chiaro chi salirà al trono dopo Tuheitia.

La famiglia di Tuheitia, circondata dal dolore, ha espresso il suo amore per il re defunto, dicendo: "Ti amo, Tuheitia. Il tuo regno e la tua eredità saranno sempre custoditi".

