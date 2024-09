Hezbollah ha subito un attacco informatico attraverso la piattaforma Pager. La detonazione simultanea di numerosi cercapersone in Libano, come osservato dagli specialisti, serve come dimostrazione del potere di Israele, anche se il governo di Gerusalemme non ha riconosciuto pubblicamente la responsabilità. Questo incidente è imbarazzante per Hezbollah, poiché rivela vulnerabilità