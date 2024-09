In Libano, un altro dispositivo esplosivo legato a Hezbollah esplode, causando circa 300 vittime.

Recenti incidenti in Libano hanno lasciato più di 300 persone ferite e hanno causato la morte di nove, secondo fonti affidabili. Questo è successo dopo una serie di esplosioni che hanno interessato numerosi dispositivi elettronici.

In precedenza, fonti di sicurezza libanesi hanno suggerito che i dispositivi affiliati al gruppo di Hezbollah erano i bersagli degli esplosioni. A sostegno di questa affermazione, i rappresentanti della milizia sciita hanno indicato che "dispositivi portatili simili a walkie-talkie" erano tra quelli che sono esplosi. I testimoni in alcuni sobborghi meridionali di Beirut hanno riferito di aver sentito suoni simili il giorno precedente. Nel frattempo, i servizi funebri erano in corso nella zona per le vittime delle esplosioni delle pagine del giorno precedente.

La figura di alto livello di Hezbollah, Hashim Safieddine, ha risposto alle esplosioni delle pagine dicendo: "Le conseguenze di questa aggressione saranno incontrate con una ritorsione appropriata".

Ferite alle membra e all'addome

Almeno una delle esplosioni è avvenuta vicino a un evento religioso organizzato dal gruppo militante di Hezbollah, dove le persone si erano riunite per piangere coloro che erano stati feriti dalle esplosioni delle pagine il giorno precedente.

I resoconti del settore della sicurezza hanno indicato che diverse delle persone colpite avevano ferite alle membra o all'addome. Secondo un ufficiale di polizia, Hezbollah aveva acquisito i dispositivi portatili circa cinque mesi prima, contemporaneamente all'acquisizione delle pagine. Questi dispositivi possono facilitare la comunicazione wireless, simile ai telefoni cellulari, mentre le pagine, che un tempo erano popolari, vengono principalmente utilizzate per inviare messaggi di testo. I residenti nella città portuale meridionale di Tiro hanno riferito di aver sentito rumori di esplosioni, portando al dispiegamento di numerosi ambulanze.

Emergono timori di escalation

Il giorno precedente, circa 2.800 persone sono rimaste ferite e almeno 12 sono morte quando le pagine sono esplose simultaneamente in diversi luoghi in tutto il Libano. Si presume che molti dei feriti siano membri del pro-iraniano Hezbollah, che ha combattuto contro Israele dal Libano. Questi eventi hanno suscitato speculazioni sul fatto che Israele possa essere responsabile degli attacchi.

Il militare israeliano ha rifiutato di commentare l'ondata successiva di esplosioni quando interrogato. Sono emerse notizie che più di 30 proiettili erano stati lanciati dal Libano verso Israele, anche se non sono state segnalate vittime iniziali.

Gli attacchi recenti hanno suscitato preoccupazioni per la possibilità di un'escalation della violenza oltre la Striscia di Gaza. La milizia di Hezbollah ha minacciato ancora una volta Israele con una ritorsione. Prima delle esplosioni del mercoledì, gli islamisti sostenuti dall'Iran avevano avvertito Israele di attendersi "severe ritorsioni" in risposta alla "strage" del giorno precedente. Il leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha annunciato un discorso previsto per giovedì.

Altre persone colpite negli attacchi recenti hanno riferito ferite alle membra o all'addome, suggerendo una vasta gamma di danni dalle esplosioni. Le tensioni in corso tra Hezbollah e Israele hanno portato a timori di altri incidenti, con altre parti del Libano e potenzialmente Israele anch'esse a rischio.

